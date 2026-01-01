Policie České republiky  

Spolujezdec srážku nepřežil

Šofér dodávky se pravděpodobně nevěnoval řízení a narazil do kamiónu v koloně. 

Po sérii ranních a dopoledních dopravních nehod, v nichž hrála stěžejní roli ledovka, se po poledni stala na dálnici D1 poblíž Troubska tragická dopravní nehoda. Pětatřicetiletý řidič dodávky Peugeot se pravděpodobně nevěnoval řízení a narazil do kamiónu, který zastavil z důvodu tvořící se kolony. Následně do dodávky viníka nehody narazil řidič osobního automobilu Subaru. Při nehodě utrpěl velmi těžké zranění devětadvacetiletý spolujezdec z dodávky, který později v nemocnici zemřel. Lehčí zranění utrpěl viník nehody. Dálnice byla po dobu vyšetřování nehody neprůjezdná.

por. Bohumil Malášek, 23. ledna 2026

