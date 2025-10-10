Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Společný výcvik českých a německých policejních psovodů na Děčínsku
Policisté z Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje a jejich kolegové z Policejního ředitelství Drážďany, Chemnitz a Ředitelství Spolkové policie Pirna se v tomto týdnu účastnili společného výcviku služebních psů.
Výcvik probíhal v oblasti Jílového u Děčína, Sněžníku a v okolí měst Děčín a Ústí nad Labem.
Hlavním cílem cvičení bylo zdokonalení dovedností psovodů a jejich služebních psů v reálných podmínkách, přičemž výcvik je zaměřen na klíčové oblasti policejní činnosti. Mezi ně patří:
- Vyhledávání omamných a psychotropních látek, kde specialisté na drogy a výbušniny trénují detekční techniky v různorodém terénu. Výcvik v této oblasti probíhá mimo jiné díky podpoře kolegů z Hasičského záchranného sboru v Petrovicích, kteří poskytli vhodné zázemí.
- Součinnost při přeshraničním pronásledování, která simuluje situace, kdy se pachatelé snaží uniknout přes státní hranici. Výcvik se zaměřuje na koordinaci a taktiku v přeshraniční spolupráci.
- Pátrání po pohřešovaných osobách, kde je kladen důraz na společný postup, efektivní komunikaci mezi týmy a precizní nasazení psů v různých typech terénu.
Tento společný výcvik má nejen praktický význam, ale je také důležitým nástrojem pro výměnu zkušeností a prohlubování spolupráce mezi českými a německými bezpečnostními složkami. Právě intenzivní trénink a osobní kontakt mezi psovody obou zemí přispívají k lepší připravenosti na společné zásahy v rámci přeshraniční spolupráce.
Policisté věří, že díky tomuto výcviku budou jejich služební psi ještě lépe připraveni na náročné úkoly, které mohou v reálném výkonu služby nastat. Současně posilují důvěru a partnerství mezi českou a německou policií, které je klíčové pro bezpečnost v příhraničním regionu.
10. října 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje