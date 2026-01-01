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Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Společně žijící pár skončil tragicky

Muž zavraždil svoji družku a pak ukončil i svůj život. 

Jihomoravští kriminalisté z 1. Oddělení obecné kriminality od soboty řeší tragédii, ke které došlo v městské části Brno – Tuřany. Patrně dlouhodobější vztahové problémy společně žijícího páru vyústily ve vraždu padesátileté ženy a následnou sebevraždu jejího jednapadesátiletého druha. Vzhledem k tomu, že dosud nic nenasvědčuje tomu, že se v místě konfliktu nacházela další osoba, bude případ s největší pravděpodobností odložen.

por. Andrea Cejnková, 13. července 2026

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