Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Společně žijící pár skončil tragicky
Muž zavraždil svoji družku a pak ukončil i svůj život.
Jihomoravští kriminalisté z 1. Oddělení obecné kriminality od soboty řeší tragédii, ke které došlo v městské části Brno – Tuřany. Patrně dlouhodobější vztahové problémy společně žijícího páru vyústily ve vraždu padesátileté ženy a následnou sebevraždu jejího jednapadesátiletého druha. Vzhledem k tomu, že dosud nic nenasvědčuje tomu, že se v místě konfliktu nacházela další osoba, bude případ s největší pravděpodobností odložen.
por. Andrea Cejnková, 13. července 2026