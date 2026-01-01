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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Společné pátrání v Českém Švýcarsku zachránilo vyčerpaného seniora

Dva dny bezradně bloudil. Pátrací týmy ho našly v hustém porostu Českého Švýcarska. 

Náročné pátrání po pohřešovaném 74letém občanovi Německa zaměstnalo ve čtvrtek 18. června 2026 policisty, hasiče i strážce Národního parku České Švýcarsko. Senior, který v národním parku zabloudil a již se nedokázal vlastními silami dostat do bezpečí, byl nalezen po zhruba třech hodinách intenzivního pátrání v obtížně přístupném terénu.

Krátce po šesté hodině ranní přijalo tísňové centrum linky 112 oznámení od německého občana, který telefonicky uvedl, že se ztratil v oblasti Národního parku České Švýcarsko. Muž sdělil, že bloudí již druhý den, je vyčerpaný a není schopen pokračovat v chůzi. Díky GPS souřadnicím, které poskytl, mohly být okamžitě zahájeny záchranné a pátrací práce v okolí Dravčí skály. Do rozsáhlé akce se zapojily hlídky několika obvodních oddělení , policejní psovod  a  jednotky Hasičského záchranného sboru ze stanic Varnsdorf, Krásná Lípa a Horní Podluží.  Zároveň velkou pomocí byli strážci Národního parku České Švýcarsko. Pátrání komplikoval mimořádně náročný terén. Oblast byla hustě zarostlá mladými smrky, kapradinami a další vegetací. K místu nevedla žádná turistická stezka ani přístupová cesta a pohyb byl možný pouze lesním porostem. Situaci navíc ztěžovalo členité skalnaté prostředí. Správa národního parku proto nasadila také drony, zatímco pátrací týmy systematicky prohledávaly vymezenou oblast o rozloze přibližně čtyř kilometrů čtverečních. Po několika hodinách intenzivního pátrání přišel úspěch. V 11:10 hodin nalezl pohřešovaného seniora poblíž Dravčí skály v prostoru Jánského převisu policejní hlídka  se strážcem  národního parku. Muž se nacházel v hustém porostu mimo značené turistické trasy, ukrytý v jeskyni.

Senior nebyl zraněn, byl však silně unavený a vyčerpaný. Policisté mu poskytli vodu a doprovodili jej na nejbližší turistickou trasu. Odtud jej hasiči přepravili pomocí čtyřkolky na místo setkání se zdravotnickou záchrannou službou. Následně byl předán do péče zdravotníků a převezen k německým kolegům za státní hranici.

Na túru vždy připraveni

Policie v souvislosti s případem připomíná několik základních zásad bezpečného pohybu v přírodě. Před plánovaným výletem je vhodné seznámit se s trasou a její náročností, sledovat aktuální počasí a informovat své blízké o plánovaném pohybu. Návštěvníci by měli mít dostatek tekutin, nabitý mobilní telefon a pokud možno se držet vyznačených turistických tras.

V případě, že člověk ztratí orientaci nebo se dostane do potíží, je důležité zachovat klid, pokud možno zůstat na místě a kontaktovat linku 112. Sdílení GPS polohy může výrazně urychlit a usnadnit záchranné práce.

pátrání po seniorovi v náročném terénupátrání po seniorovi v náročném terénu

Ústí nad Labem 19. června 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje

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