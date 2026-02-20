Policie České republiky  

Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Společně neJSME bezMOCNÍ!

Minuta ticha a světlo naděje patřící obětem. 

Dne 22. února si každoročně připomínáme Evropský den obětí trestných činů, jakožto den, který je příležitostí k vyjádření podpory a solidarity s těmi, kteří byli postiženi, a k zvýšení povědomí o důležitosti poskytování pomoci a ochrany obětem. Tento významný den byl vyhlášen v roce 1990 s cílem zvýšit povědomí o právech obětí, jejich potřebách a možnostech pomoci a připomíná podpis Charty práv obětí ve Velké Británii dne 22. února 1990. 

Ve spolupráci s Probační a mediační službou jsme již v pátek 20. února 2026 ve 12 hodin uctili a podpořili oběti trestných činů minutou ticha, a dále rozsvícenými majáky služebních vozidel před policejními služebnami. Majáky služebních vozidel symbolizují naději, která se vzplane v okamžiku, když oběť vidí blížící se majáky služebních vozidel, jelikož cítí, že pomoc je nablízku. Oběť tedy není bezmocná!

Dne 20. února 2026 v 10:00 hodin byla na Krajském ředitelství policie Ústeckého kraje uspořádána tisková konference, které se kromě zástupců z řad policie zúčastnil Mgr. Jan Odvárka, t.č. pověřený náměstek pro probaci a mediaci z ředitelství Probační a mediační služby Praha, a dále také Mgr. Marie Jarolímová, MBA, vedoucí střediska Most, která je zároveň hlavní metodičkou poradců pro oběti trestných činů.

Poselstvím tohoto dne je především snaha o zvýšení povědomí o právech a potřebách obětí, a to i těch obětí skrytých. Stejný cíl je také na straně Probační a mediační služby, která dlouhodobě podporuje oběti trestných činů v jejich aktivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací a pomáhá v boji proti předsudkům.

V České republice existuje rozsáhlá síť profesionálů, na kterou se lze obrátit, což je dobré vést v patrnosti. Nejedná se jen o instituce státní, ve kterých jsou odborníci, kteří jsou vždy připraveni citlivě řešit krizové situace, vzájemně se doplňovat a spolupracovat, ale i o neziskový sektor. Pomoc obětem trestných činů je pro justici tématem velmi důležitým.

Policie České republiky uplatňuje specifické postupy, pokud se jedná o oběť zvlášť zranitelnou (např. senioři, děti, oběti sexuálního násilí). Při práci s oběťmi trestných činů jsou k dispozici speciální výslechové místnosti, přičemž účelem práce ve speciálních výslechových místnostech je zabránění druhotné viktimizaci obětí trestných činů. Dále policie poskytuje krizovou intervenci a psychologickou pomoc. Při besedách i přednáškách policie k takové problematice jsou tyto informace uváděny.Evropský den obětí trestného činu 2026Evropský den obětí trestného činu 2026

Policisté si uvědomují zranitelnost obětí trestných činů, z tohoto důvodu je jedním z cílů i zajištění lidského a citlivého přístupu k nim, také vědí, že pro ně může být těžké mluvit o tom, co se stalo. Policisté jsou připraveni poskytnout podporu těm obětem, které se k tomu teprve odhodlávají.

Důležité je udělat první krok, nebát se a nemlčet o svých problémech! Požádat o pomoc Policii České republiky může kdokoliv na tísňové lince 158 nebo na jakékoliv policejní služebně. Společnými silami můžeme vytvořit bezpečnější a spravedlivější společnost pro všechny.

Společně totiž rozhodně neJSME bezMOCNÍ!

Pamatujme, že prevence byla, je a bude jediným účinným nástrojem k našemu bezpečí.

20. 2. 2026
kpt. Mgr. Tomáš Frolík
koordinátor prevence
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

