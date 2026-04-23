Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Společné jednání české a saské policie v Olbernhau
Posílení spolupráce a ocenění policistů.
V německém městě Olbernhau proběhlo dne 21. dubna 2026 v dopoledních hodinách pracovní setkání zástupců Policie České republiky, územního odboru Most a Chomutov a Saské policie. Jednání navázalo na dlouhodobou spolupráci obou bezpečnostních složek v příhraničních oblastech a zaměřilo se na další rozvoj společných hlídek, výměnu informací a koordinaci bezpečnostních opatření. Vzájemná přeshraniční spolupráce trvá už několik let, vznikla v roce 2014. Společné hlídky si vypomáhají zejména v příhraničních oblastech, kde se soustředí na protiprávní jednání v dopravě i ve veřejném pořádku. Nedílnou součástí je i kontrola nelegální migrace.
Součástí úterního programu bylo také slavnostní ocenění policistů, kteří se dlouhodobě podílejí na společném výkonu služby v česko‑německém pohraničí. Za českou stranu byli oceněni prap. František Soták, prap. Lukáš Salajka, prap. Miloslav Polan. Všichni tři působí na obvodním oddělení Litvínov – Hamr a PS Nová Ves v Horách. Dlouhodobě se aktivně účastní smíšených hlídek i společných bezpečnostních opatření v horských oblastech Krušných hor.
Prezident policie státu Sasko pan Carsten Kaemf zaslal k této příležitosti osobní poděkování, v němž vyzdvihl profesionalitu, spolehlivost a dlouhodobý přínos českých i německých policistů pro bezpečnost občanů na obou stranách hranice.
Jednání se zúčastnil i ředitel mosteckých policistů plukovník Jiří Volprecht, který také poděkoval za skvělou spolupráci. Sdělil, že společné hlídky představují důležitý prvek přeshraniční spolupráce, která přispívá k efektivnímu řešení kriminality, posílení bezpečnosti a rychlé reakci na události v příhraničních regionech.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
23. dubna 2026