Společné cvičení psovodů s německými kolegy

Trénovalo se vyhledávání výbušnin, zbraní nebo omamných a psychotropních látek. 

Od 11. do 13. května letošního roku proběhlo v Karlovarském kraji společné cvičení psovodů s kolegy z Německa, a to v rámci projektu metodického vzdělávání v oblasti speciální kynologie. Samotného zahájení v Karlových Varech se zúčastnil také ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje plk. Mgr. Michal Šavrňa. Cvičení se skládalo z teoretických a praktických částí. Přednášky byly zaměřeny na problematiku výbušnin, omamných a psychotropních látek a jedů, dále pak z oblasti výcviku služebních psů.

Praktické části, které byly zaměřeny na vyhledávání vzorků v reálném prostředí, probíhaly například v Centru zdraví a bezpečí nebo v Mattoni aréně v Karlových Varech. V poslední části probíhalo vyhodnocení celého cvičení a také se jednalo o dalších možnostech spolupráce.

Cílem tohoto projektu je rozvoj a posílení kapacit v oblasti výcviku služebních psů na vyhledávání omamných a psychotropních látek a výbušnin. Dále pak možné sjednocení postupů, výměna zkušeností jak v oblasti výcviku, tak praktického využití a postupů mezi partnerskými státní s dlouhodobým cílem zvýšení efektivity v odhalování a prevenci trestné činnosti v dané problematice.

V neposlední řadě děkujeme za poskytnutí prostorů pro praktickou část, v nichž bylo možné připravit reálné podmínky pro výcvik. Projekt byl financován Nadací Hanns Seidel Stiftung.

nprap. Jan Bílek
18.5.2026

