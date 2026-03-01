Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Společná záchrana
Muž zkolaboval na fotbale, kde byl s přáteli.
V sobotu 14. března jsme přijali oznámení o kolapsu muže ve sportovním centru v pražských Modřanech. Policisté z místního oddělení Modřany okamžitě vyrazili na místo, kde v prostu recepce ležel na zemi muž, kterému několik lidí poskytovalo první pomoc. V okamžiku příjezdu jedna ze zachránkyň muži prováděla nepřímou srdeční masáž.
Policisté si bezprostředně po příjezdu převzali péči o pacienta, u kterého pokračovali v nepřímé masáži srdce. Mezi tím jeden z policistů přinesl z vozidla defibrilátor, který rozbalil a přiložil na hrudník muže. Automatický externí defibrilátor během pár vteřin doporučil výboj a poté policisté opět pokračovali v nepřímé masáži. Následně se na místo dostavili i záchranáři, kteří se začali starat o zkolabovaného muže a společně s policisty pokračovali v jeho záchraně. Po několika dlouhých minutách se jim podařilo muže resuscitovat a ten byl převezen do nemocnice.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se až do příjezdu policistů na místě podíleli jakýmkoliv způsobem na záchraně muže. I tito lidé mají podíl na jeho záchraně. Velké poděkování patří i všem záchranářům, kteří jsou našimi každodenními partnery při práci.
28. 3.2026
mjr. Eva Kropáčová