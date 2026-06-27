Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Společná vyjížďka motorkářů skončila nehodou
Viníka transportoval do nemocnice vrtulník se středně těžkým zraněním.
Dnes kolem 12.30 projížděla skupinka tří motorkářů ve směru od Ještědu na Český Dub, když ve Světlé pod Ještědem vedoucí motocyklista začal odbočovat z hlavní na vedlejší silnici. Za ním jedoucí jezdec na to nestačil zareagovat, svůj silný stroj BMW R 1300 GS nedobrzdil, a zezadu do něj naboural. Oba motocyklisté pak i s motorkami spadli na silnici. Na místě zasahoval vrtulník zdravotnické záchranné služby, který viníka nehody transportoval do liberecké nemocnice se středně těžkým zraněním. Jeho kamarád utrpěl zřejmě spíše lehčí zranění, se kterým ho do nemocničního zařízení převezla sanita. Oba účastníci nehody se podrobili dechové zkoušce, která ukázala, že pod vlivem alkoholu nebyli. Pravděpodobnou příčinou kolize je nepozornost a také nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Jezděte tak, aby jste vždy dorazili do svého cíle.
27. 6. 2026
por. Bc. Ivana Baláková