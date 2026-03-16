Společná pomoc
Muž zkolaboval na tenisovém kurtu a kamarádi mu spolu s policisty a záchranáři zachránili život.
V pátek 20. února jsme přijali oznámení o kolapsu osmdesátiletého muže na tenisových kurtech v Praze 4. Policisté z místního oddělní Nusle a pohotovostní motorizované jednotky okamžitě vyrazili na místo, kde již zkolabovanému muži jeho kamarádi poskytovali první pomoc. Při záchraně svědci využili i automatizovaného externího defibrilátoru, který byl umístěn u tenisových kurtů. Kamarádi poskytli muži laickou první pomoc, nicméně byla velmi účinná. Přiložený defibrilátor ještě před příjezdem policistů doporučil jeden výboj. Policisté po příjezdu na místo okamžitě vystřídali zachránce a pokračovali nepřímou srdeční masáží. Nejdříve srdeční masáž převzala policistka z místního oddělení Nusle a posléze v masáži pokračoval její kolega z oddělení. Po krátké chvíli muž začal reagovat na podněty, a dokonce začal dýchat. Po příjezdu zdravotnické záchranné služby si již muže převzal do péče tým zdravotníků. Po provedeném prvotním ošetření policisté pomohli záchranářům s jeho transportem do sanitního vozu, který byl na počátku velmi komplikovaný a to z důvodu průchodu točitými úzkými dveřmi. Nakonec se však podařilo muže dveřmi bezpečně pronést a zdravotníci osmdesátiletého muže následně převezli do nemocnice.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat jeho kamarádů a všem ostatním, kteří se podíleli na poskytování první pomoci a muži tak zachránili život.
mjr. Eva Kropáčová
16.3.2026