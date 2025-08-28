Policie České republiky  

Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Společná kontrolní akce s pracovníky CHKO

Kontrolovali jsme vjezdy do lesů a chráněných oblastí, pohyb osob a jiné. 

Policisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje spolupracují s pracovníky Chráněných krajinných oblasti Beskydy a Jeseníky. Vyrážejí na společné kontrolní akce a jedna z nich se konala také v průběhu včerejšího dne v katastru Čeladné, Pusteven, Národní přírodní rezervace Kněhyně - Čertův mlýn.   Policisté speciální pořádkové jednotky spolu s  pracovníky Chráněné krajinné oblasti Beskydy se zaměřili na dodržování zákonů a nařízení v CHKO, zejména porušení v souvislosti s pohybem v přírodě, zákazy vstupu do určitých oblastí, parkování či vjezd do CHKO bez povolení. Při akci zkontrolovali tři desítky vozidel a skoro dvě desítky osob. Pracovníci CHKO uložili výzvu nepřítomným řidičům pěti vozidel, která neměla umístěna na viditelném místě oprávnění k vjezdu do lesa či chráněné krajinné oblast. Toto budou řešit ve své gesci.

Ve spolupráci budeme pokračovat i v následujícím období.  

O společné činnosti se strážci přírody jsme informovali také na:

https://policie.gov.cz/clanek/spolecne-akce-policistu-a-strazcu-prirody-v-chko-jeseniky.aspx

mjr. Bc. Pavla Jiroušková

28. 8. 2025

1 společná akce s CHKO

1 společná akce s CHKO 

2 společná akce s CHKO1

2 společná akce s CHKO1 

