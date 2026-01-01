Společná akce "Daruj krev - zachraň život"
Policisté a civilní zaměstnanci z Moravskoslezského kraje hned na dvou místech jen během pár dnů se společně sešli a darovali tu nejcennější tekutinu, kterou v těle mají, a tou je krev.
Každý den v rámci svého povolání dáváme veřejnosti jednoznačně najevo, že jsme tu pro ni. Slova „pomáhat a chránit“ nepoužíváme nadarmo. Informace o nedostatku krve v krevních centrech naším srdcím nezůstala lhostejná. Proto se nejen policisté, ale i civilní zaměstnanci z Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje semkli a dobrovolně darovali nejenom krev, ale také krevní plazmu. Uvědomujeme si, že krev je nejcennější tekutina, kterou máme, a proto jsme se rozhodli vyjádřit ochotu a pomoci tímto způsobem zachránit nejeden lidský život.
Prvním významným datem, kdy jsme se společně zapojili již po desáté do kampaně „Daruj krev = zachraň život“, byl pátek 22. května 2026. Znovu jsme mohli vyjádřit, že tu jsme pro veřejnost i touto formou. V Krevním centru ve Fakultní nemocnici Ostrava se sešlo okolo čtyř desítek kolegyň a kolegů, a to nejen z řad letitých dárců. Zhruba jedna třetina z nich byli prvodárci.
V krevním centru nás čekal velice příjemný personál. Z úst paní Zuzany Jurčekové, která se za krevní centrum spolupodílela na organizaci, policisté slyšeli poděkování, ke kterému se přidal také MUDr. Martin Kořístka, zástupce primáře KC. Ten zdůraznil, jak si každého z nás váží, a že dnes děláme něco, co doslova zachraňuje lidské životy. Příjemným zpestřením, které na policisty a ostatní dárce čekalo, byl jejich kolega Martin z dopravního inspektorátu Karviná, který zpříjemnil tyto společné chvíle hraním na saxofon. Další doprovodným programem byla možnost přeměřit si svůj zrak, screening stresu a kondice cév a také informace od zástupců Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra.
Druhým významným dnem bylo pondělí 25. května 2026, kdy proběhla další akce na transfuzním oddělení Nemocnice Agel v Novém Jičíně. Zde se sešlo necelých třicet policistů z územního odboru Nový Jičín a jejich kolegové z vybraných článků Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Také ti se zúčastnili dobrovolného dárcovství krve a krevní plazmy. Jedním odběrem plné krve na transfuzním oddělení může dárce zachránit až čtyři lidské životy!
Věříme, že i tímto způsobem můžeme být vzorem ostatním lidem a motivujeme je tak, aby se k nám připojili a začali darovat krev. Jsme rádi, že jsme opět mohli podpořili prospěšnou věc a pomohli zachránit nejeden lidský život. Budeme se těšit na další společnou akci a vy se k nám přidejte.
dne 26. května 2026
por. Bc. Eva Michalíková