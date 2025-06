Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Spojení pro dobrou věc

JIČÍNSKO – Společná pomoc těm, co to nejvíce potřebují.

Projekt Policejního spolku Jičín propojuje Policii ČR, Veterány Policie ČR, Nadaci policistů a hasičů s veřejností s cílem pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují.

POMÁHAT A CHRÁNIT, VZÁJEMNÁ POMOC V TÍSNI, ÚCTA PŘÁTELSTVÍ POMOC, NEJVÍCE BIJE SRDCE DOBROVOLNÍKA - Aneb OUT OMNES OUT NEMO!

Tak by mohlo vypadat vysvětlení spojení, které se podařilo díky projektu Policejního spolku Jičín uskutečnit. Hlavní motta jednotlivých organizací asi nejlépe vystihují, jak moc je důležitá vzájemná pomoc mezi lidmi, úcta a přátelství, ale také vděk a ochota pomáhat i v situaci, kdy sami potřebujeme pomoc a jsme takříkajíc odkázáni na druhé. A že srdce dobrovolníka je v dané věci to nejdůležitější, asi není třeba vůbec zmiňovat. V neposlední řadě také fakt, že pokud všichni táhnou za jeden provaz, podaří se bezesporu nejvíce.

Proč o tomto spojení píšeme? Vysvětlení je sice obšírnější, ale vcelku jednouché.

„Když se v hlavách čtyřech obyčejných kluků před časem zrodil nápad, pořádat pochody pro dobrou věc, jistě netušili, že by se mohlo jen takto zdánlivě obyčejnou věcí podařit spojit tolik potřebných a prospěšných organizací a lidí, aby nakonec nejen přispívali druhým v jejich tíživých životních situacích a napomáhali setkávání dávných kamarádů, ale také zažili naprosto neskutečnou zpětnou vazbu od člověka, který sám pomoc potřebuje. Nejen, že se sám dokázal vrátit po těžkém střelném poranění, které utrpěl ve službě a které jej upoutalo na invalidní vozík, ale ještě sám v sobě našel dostatek síly a odhodlání, jemu věnovanou pomoc také vrátit a sám se zapojit do pomoci druhým. Na tomto příběhu je nejvíce vidět, jak moc důležitá je vzájemná pomoc a kam až může vést,“ říká npor. Jan Pavlásek, zástupce vedoucího obvodního oddělení Nová Paka a jeden z organizátorů pochodu a zároveň člen kolegia veteránů za ÚO Jičín.

Proto je nám velkou ctí uvést zde konkrétní příklad, kde nejvíce bije srdce dobrovolníka.

Jmenuje se Marian. Je bývalý policista, veterán policie ČR, invalidní důchodce upoutaný na invalidní vozík, který je v péči Nadace policistů a hasičů a i tak, se i přes nepřízeň osudu, dokázal natolik vrátit do života, že když mu v letošním roce přišla prostřednictvím spolku Veterán Policie ČR pozvánka na Policejní pochod Lázně Bělohrad, organizovaný Policejním spolkem Jičín, kde výtěžek z pochodu bude věnován Nadaci policistů a hasičů, rozhodl se sám pomoci svým kamarádům a projevil zájem také sám ze svého přispět na organizaci této akce a tím tak samotné nadaci. Na tomto skutku je naprosto zřetelně patrné, že pokud má člověk srdce na pravém místě, jde všechno. Zkrátka, pokud člověk dobře ví, že se pro druhé něco může udělat, tak se to prostě udělat musí. A sám Marian je příkladem dokonale uzavřeného kruhu, když sám byl policistou, pomáhal druhým a přispíval na dobrou věc, poté sám potřeboval pomoci a když se mu jí dostalo a měl poté možnost, sám přispěl na dobrou věc a dokázal tak, že pokud držíme pohromadě, jsme uzavřený kruh otevřený všemu a pokud je to možné, jsme schopni si navzájem pomoci, bez ohledu na to, v jaké životní situaci se právě nacházíme. Proto je zapotřebí poděkovat všem dobrým lidem stejného smýšlení s přáním, aby podobné pomoci bylo zapotřebí co nejméně, ale pokud již nastane, aby ji bylo dostatek. A pokud se Marian stane vzorem byť jednomu dalšímu člověku, kamarádu, bude jeho mise bezezbytku naplněna.

Srdečně vás zveme na druhý ročník Policejního pochodu Lázně Bělohrad, pořádaný policejním spolkem Jičín. I letošní ročník 2025 se k naší velké radosti bude konat pod záštitou policejního prezidenta genpor. Mgr. Martina Vondráška, který zároveň přislíbil i účast na samotném pochodu. Pro více informací o 2. ročníku Policejního pochodu Lázně Bělohrad, který se koná v sobotu 28.6.2025 se dozvíte ZDE.

Přidejte se k nám a zažijte den plný dobrodružství, zábavy a inspirace, kde podpoříme dobrou věc společně!

por. Bc. Martina Jandová

13.6.2025

