Splněný sen? Ne, spíše zlý sen…
Seniorka přišla o veškeré úspory, a ještě se zadlužila. Naletěla totiž „falešným investorům“.
O částku bezmála 1,9 milionu korun přišla během několika měsíců 67letá žena z Chomutova. Dotyčná bohužel rozšířila řady poškozených, kteří naletěli podvodníkům, jež slibují zbohatnutí pomocí výhodného investování.
V listopadu loňského roku žena na svém účtu na sociální síti viděla reklamu na investiční společnost. Ve videu v této reklamě vystupoval podle dotyčné pan Babiš, který seděl za psacím stolem a doporučoval se přihlásit k platformě, jež se zaměřovala na obchodování. Vše působilo věrohodně, dotyčná tedy klikla na odkaz pod tímto příspěvkem. Po kliknutí se jí automaticky vytočilo číslo, kde se jí ozvala žena s přízvukem. Ta jí nadiktovala telefonní kontakt na pána, který se jí prý bude věnovat. Ještě téhož dne mu zavolala a ozval se jí mužský hlas s cizím přízvukem, který se jí představil jako pan Brocki. Prý hodně opakoval slovo „vpooohoděee“. Sdělil jí, že ji vítá v jejich společnosti, a že s ní bude spolupracovat a bude se snažit vydělat jí nějaké peníze. Také se jí ptal, jaký má sen a co by si chtěla splnit.
Poté již začalo „samotné investování“. Na základě domluvy se svým „investičním poradcem“ posílala žena různé částky na jím určené bankovní účty. Nejprve to bylo 5 tisíc korun jako vstupní investice. Postupně se však částky zvyšovaly, a to na desítky i stovky tisíc korun. Aby dotyčná viděla, jak se její investice zhodnocují, poradce jí zpřístupnil prostřednictvím zaslaného odkazu „investiční peněženku“, kde byly zobrazovány údaje o „růstu investic“. Při telefonátu bylo z mužova hlasu poznat nadšení z toho, jak dobře investoval.
Během následujících týdnů byla žena opakovaně kontaktována jak tímto, tak i dalším mužem, přičemž na ni vyvíjeli nátlak, aby posílala další peníze, jinak nedostane zpět své investované a zhodnocené prostředky. Muž, který se představil jako finanční ředitel investiční společnosti, na dotyčnou prý vytvářel obrovský nátlak a hrozil jí, že v případě neposlání peněz může přijít o byt, bude jí zabaven veškerý majetek a bude ji prošetřovat mezinárodní policie. Aby jí mohli zaslat její peníze zpět, je prý nutné uhradit převod mezi měnami, pojištění a cestu kurýra, neboť peníze nelze převést mezi bankami, ale budou je jí muset poslat kurýrní službou. Jelikož již žena žádné své peníze neměla, vzala si opakovaně úvěry v řádech stovek tisíc korun a dalších přes více než 200 tisíc si půjčila od kamarádky. To vše, aby je již totálně zmanipulovaná seniorka mohla osobně předat na ulici kurýrovi, jehož jí tam poslal jeden z jejích „telefonických rádců“. Až pak jí došlo, že byla podvedena a obrátila se na policii.
Podvody spáchané tímto nebo podobným způsobem se neustále opakují. A jak to většinou probíhá?
Útočník na internet umístí lákavou reklamu slibující zaručené zisky. V reklamě se pro zvýšení důvěryhodnosti mohou objevovat známé osobnosti či významné společnosti.
Reklama často vybízí k vyplnění kontaktního formuláře. Po odeslání údajů je oběť oslovena například telefonicky podvodníky, kteří se vydávají za pracovníky různých investičních společností. Nebo budoucí oběť sama zatelefonuje na číslo uvedené v reklamě.
Roztáčí se kolotoč intenzivní manipulace. Oběť poskytne osobní údaje, často včetně snímků osobních dokladů, údajů o platební kartě a nezřídka umožní i vzdálený přístup na plochu svého počítače nebo mobilu (na základě telefonických instrukcí nainstaluje do svého počítače software, který vzdálený přístup umožnuje).
Pod dojmem regulérní investice odesílá oběť své peníze přímo pachateli nebo platby díky poskytnutým nástrojům (vzdálenému přístupu) provádí sám pachatel.
Podvodníci využívají profesionálně vypadající investiční platformy. Vše působí velmi věrohodně a slouží k prodlužování nevědomosti či vylákání dalších finančních prostředků.
Nenechte se okrást...
Pamatujte, že v případě investování je riziko výhradně na straně investora. Volte proto pro zhodnocování svých peněz jen ověřené a renomované investiční společnosti.
Nikdy plně nedůvěřujte recenzím, ty může napsat kdokoliv.
Nepodléhejte slibům zaručených investic bez rizika, fiktivnímu doporučení celebrit nebo falešným novinovým článkům. Pozor na manipulativní jednání ze strany „investičních poradců“ a jejich nátlaku zdůvodněnému časově omezenou nabídkou výhodné investice.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
12. května 2026