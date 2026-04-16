Speed marathon ve Středočeském kraji
I když sami řidiči navrhovali místa k měření rychlosti, bezmála tři sta jich v rámci republikové akce rychlost nedodrželo.
Již devátým rokem pokračovala na území celé České republiky, a tedy i Středočeského kraje, evropská dopravně bezpečnostní akce, do níž se Česko poprvé zapojilo v roce 2017.
Specifikem této dopravní akce je, že policie předem vyzývá veřejnost, aby sama navrhla místa, která jsou z jejího pohledu riziková z důvodu překračování rychlosti. Lidé tak mohou označit rizikové úseky, které policisté následně vyhodnocují a některá z nich vyberou do finálního plánu měření.
Veřejnost poslala do republiky přes 16 tisíc tipů, vybráno bylo téměř 1 200 z nich. Ve Středočeském kraji vybrali policisté ze zaslaných možných úseků 225, na nichž pak policisté měřili dodržování stanovené rychlosti.
Ze strany veřejnosti zaznamenává policie rostoucí zájem o poukázání na místa, kde z jejich pohledu dělá dodržování rychlostních limitů některými řidiči problém.
Policie je v případě této akce transparentní, neboť veřejnost je vždy obeznámena, na kterých místech budou strážci zákona měřit dodržování rychlostních limitů, kdy všechna vybraná konkrétní místa naleznou na oficiálních webových stránkách Policie ČR či na portálu „bezpečné cesty“.
I přesto jsme v rámci 24hodinové transparentní akce řešili z celkového počtu 1 148 kontrolovaných vozidel 263 řidičů, kteří stanovenou rychlost nedodrželi. Ať už v obci, nebo mimo ni. Za toto „pochybení“ zaplatili na pokutách přes 436 tisíc korun. Samozřejmě jsme nepřehlíželi ani další přestupková jednání, a tak 24 řidičů zaplatilo pokutu za špatný technický stav (téměř 15 tisíc korun), šestnáct řidičů, kteří za jízdy telefonovali, zaplatilo za tento přestupek 41 tisíc korun.
Hlavním cílem této každoroční akce, do které je velmi aktivně zapojena veřejnost, není rozhodně vybrat co nejvíce pokut, ale zvýšit bezpečnost na silnicích, zklidnit dopravu a upozornit na nebezpečí rychlé jízdy, která je hned po nesprávném způsobu jízdy druhou nejčastější příčinou dopravních nehod.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
16. dubna 2026