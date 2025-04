Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

SPEED MARATHON v plném proudu...

Ms kraj: I letos jsme nabídli široké veřejnosti, aby se do akce zapojila výběrem míst k měření

Zvýšení povědomí o důležitosti dodržování rychlostních limitů a zlepšení dopravní bezpečnosti jsou stěžejní cíle dnešníceloevropské dopravně bezpečnostní akce „SPEED MARATHON“. Rovněž moravskoslezští dopravní policisté se do akce zapojují!

V našem kraji i v tuto chvíli desítky dopravních policistů kontrolují dodržování stanovené rychlosti jak v obcích, tak i mimo ně. Stejně jako v předchozích letech jsme tuto speciální akci avizovali, současně nabídli široké veřejnosti, aby se do ní zapojila výběrem míst, kde by měli policisté měřit. Celkově k nám, do Moravskoslezského kraje, doputovalo něco málo přes 200 tipů od občanů. Často se jednalo o místa, která je „trápí“ a vnímají je z pohledu rychlosti vozidel jako problematická. Některé tipy další hlasující ohodnotili kladně, jiné záporně. Každopádně děkujeme za zájem, nicméně některá místa ani nepostoupila do užšího výběru. Jednalo se o tipy na měření na louce, v lese, parku či na poli. Ve finále byla jednotlivá místa zvolena podle několika hledisek, primárně vzhledem k bezpečnosti silničního provozu a rizikovosti místa, rovněž i dle počtu hlasů od občanů. V každém okrese kraje tak najdeme místa zvolená policisty i veřejností. Moravskoslezští policisté „měří“ v součtu na více než pěti desítkách stanovišť.

Dnešní dopolední zkušenosti dopravních policistů potvrzují, že avizování akce mělo preventivní účinek, řidiči až na výjimky dodržovali rychlostní limity. Jednání s řidiči a řidičkami bylo bez „zádrhelů“, možná hrálo roli i dopolední krásné slunečné počasí.

Z dnešního dopoledne: Řidič jel na Opavsku v „50“ 89 km/h, další na dálnici v „100“ 167 km/h

Mezi hříšníky se zařadil dopoledne řidič, který jel v menší obci (v „50“) na Opavsku po silnici I. třídy rychlostí 89 km/h. Policisté uložili cca 40letému řidiči pokutu v příkazním řízení na místě ve výši 2 500 korun. Jednalo se o bodovaný přestupek, kterým tento řidič dosáhl 11 bodů z 12 (při 12 bodech dochází k „vybodování“, řidič směřuje k odebrání řidičského oprávnění na stanovenou dobu).

Další řidič překročil rychlost na dálnici D1, jel směrem na Přerov. V úseku omezení na 100 km/h jel rychlostí 167 km/h. Policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz a oznámili přestupek příslušnému správnímu orgánu.

Nepřiměřená rychlost je také letos druhou hlavní příčinou dopravních nehod. Od ledna do března se v kraji stalo celkem 2 200 dopravních nehod, při kterých bylo 7 osob usmrceno (k dnešnímu dni již 8), 25 osob bylo zraněno těžce a 414 lehce. Alkohol u viníka nehody byl zjištěn v 94 případech.

Hlavní příčiny nehod jsou:

- 1 470 způsob jízdy

- 225 nepřiměřená rychlost

- 218 nedání přednosti v jízdě

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 9. dubna 2025

