Speed Marathon v Královéhradeckém kraji
Přes sedm desítek přestupků - dva řidiči, oba cizinci, přišli o řidičské průkazy.
Včerejšího dne dopravní policisté na Královéhradecku, stejně jako v ostatních krajích, vyrazili do terénu v rámci akce s názvem Speed Marathon 2026, která je součástí celoevropské kampaně ROADPOL, a zaměřili se především na kontrolu dodržování stanovených rychlostních limitů.
Po dobu trvání akce policisté zkontrolovali celkem 120 vozidel. Více než polovina řidičů se dopustila spáchání nějakého dopravního přestupku či dokonce více přestupků. Jednalo se v souhrnu o 71 zjištěných dopravních přestupků, za které jsme uložili pokuty v příkazním řízení za téměř 130.000 korun. Další dva řidiče jsme za překročení rychlostí oznámili do správního řízení. V 62 případech řidiči překročili rychlostní limity, a to ve 42 případech v obci a dalších 20 překročení rychlosti radary zaznamenaly mimo obec.
Nejvíce přestupců zachytily radary za překročení nejvyšších dovolených rychlostí, nicméně jsme zaznamenali i řidiče, kteří za volant usedli pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Rychnovští dopravní policisté v Kvasinách před šestou hodinou ráno zastavili 27letého řidiče vozidla zn. Renault, kterému vyšel pozitivní drogový test na AMP/MET. Na místě kolegové řidiči zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz. Další řidičský průkaz „odevzdal“ hořickým dálničářům 56letý řidič vozidla zn. Škoda. Jeho vozidlo vpodvečer zachytil v Sadové radar služebního vozu, který zaznamenal v obci rychlost jízdy 74 km/h. Ale to nebyl řidičův jediný prohřešek. Dechová zkouška navíc ještě ukázala pozitivní výsledek, a to hodnotu 0,57 promile alkoholu v dechu.
Nejen dopravní policisté budou v obdobných kontrolních akcích pokračovat i v následujícím období. Naším společným cílem zůstává zvýšení bezpečnosti na silnicích Královéhradeckého kraje.
16. dubna 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová