Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
SPEED MARATHON pohledem moravskoslezské policie
Někteří řidiči sešlápli plynový pedál víc, než je povoleno...
Také v našem kraji se včera policisté v rámci dopravně bezpečnostní akce SPEED MARATHON zaměřili zejména na řidiče, kteří plynový pedál sešlápli víc, než je povoleno. Přestože má akce především preventivní charakter, našli se i „hříšníci“, kteří byli sankcionováni.
Akce probíhá již několikátým rokem a také letos se do ní zapojila veřejnost, která mohla navrhovat místa, kde by měli policisté měřit rychlost. Policisté následně vyhodnotili vybrané úseky podle dopravně bezpečnostní situace a rizikovosti a také s ohledem na to, aby bylo technicky možné na vytipovaných místech rychlost měřit. Mezi víc jak dvěma stovkami tipů se objevilo i pár úsměvných, jako například Lysá hora či jiné vrcholy Beskyd. Nejvíce hlasů veřejnosti získal úsek přechodu dálnice D48 na silnici I/48 ve směru z Příboru na Nový Jičín. I na tento se policisté zaměřili.
Se strážci zákona jste se tak mohli potkat na téměř šedesáti místech v celém Moravskoslezském kraji, a to jak v obcích, tak mimo ně. Do akce se zapojilo několik desítek dopravních policistů. Zaměřili se nejen na dodržování povolené rychlosti, ale také všech pravidel silničního provozu. Během akce zkontrolovali 567 řidičů, přičemž u poloviny z nich (ve 283 případech) zjistili porušení zákona. Rychlost překročilo celkem 168 řidičů, z toho 118 v obci, zbylých 50 mimo obec. Například v Krnově v místní části Ježník si dopoledne řidič Škody Octavia „svištěl“ v padesátce rychlostí 89 km/h. Řidiči byla na místě uložena v příkazním řízení bloková pokuta a jeho bodové konto se zvýší o čtyři body. Odpoledne pak policisté na dálnici D1 ve směru na Olomouc ve zúžení, kde je rychlost omezena na 80 km/h, naměřili řidiči Mercedesu 142 km/h. Jeho jednání policisté oznámili příslušnému správnímu orgánu, kde mu hrozí sankce ve výši až 25 tisíc korun, zákaz řízení a šest bodů. Mezi další nejčastější přestupková jednání patřilo držení telefonu za jízdy (v 51 případech), dále způsob jízdy (ve 25 případech) a jízda v jízdních pruzích (v 11 případech). Dalších osm vozidel vyrazilo na cesty ve špatném technickém stavu a šest řidičů nepoužilo bezpečnostní pás. Jednomu z řidičů, kterého kontrolovali policisté z oddělení silničního dohledu v Jablunkově, naměřili v pravé poledne při dechové zkoušce víc jak 1,4 promile alkoholu v dechu. Muži zadrželi řidičský průkaz a je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Co se týče nehodovosti a jejích příčin, v loňském roce jsme v našem kraji evidovali víc jak devět tisíc nehod, při nichž zahynulo 27 osob. Z celkového počtu byla v 859 případech hlavní příčinou nehody právě rychlost jízdy a o život tak přišli tři lidé. Rychlost sehrála svou roli již ve třech případech i v letošním roce, kdy na našich silnicích v souvislosti s ní vyhasl život už tří osob. Nejčastější příčinou dopravních nehod se před rychlostí řadí ještě způsob jízdy a přednost v jízdě.
nprap. Bc. Kateřina Kubzová
oddělení tisku
16. dubna 2026