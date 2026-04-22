Speed Marathon na Kolínsku: Většina řidičů ukázněná, jeden „závodník“ z Veletova přišel o řidičský průkaz
Ve středu 15. dubna 2026 proběhl na českých silnicích další ročník celoevropské bezpečnostní akce Speed Marathon. Na Kolínsku se policisté zaměřili na úseky, které jako rizikové vytipovala samotná veřejnost prostřednictvím portálu Bezpečné cesty.
Policisté z Dopravního inspektorátu Kolín obsadili několik strategických stanovišť, mezi která patřila: např. pozemní komunikace I/12, odbočka směr Kamhajek nebo třeba pozemní komunikace č. II/125 ve směru z Kolína k letišti. Zde je kompletní výpis míst, kde probíhaly kontroly.
Během akce policisté na Kolínsku zastavili a zkontrolovali 40 vozidel. Ačkoliv většina řidičů limity respektovala, statistika přestupků hovoří jasně: 16krát překročení rychlosti v obci, 1krát překročení rychlosti mimo obec, uloženy pokuty v celkové výši 26 000 Kč.
Smutným rekordmanem dne se stal řidič vozu Jaguar F-Pace, kterého hlídka změřila v 06:45 ráno v obci Veletov. V úseku, kde je povolena rychlost 50 km/h, jel neuvěřitelných 99 km/h. Protože řidič překročil rychlost v obci o 40 km/h a více, policisté s ním nemohli přestupek vyřešit na místě v tzv. příkazním řízení. Podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 2 zákona o silničním provozu se řidič dopustí přestupku tím, že při řízení vozidla překročí nejvyšší povolenou rychlost v obci o 40 km/h a více (nebo mimo obec o 50 km/h a více). Vzhledem k závažnosti prohřešku byl řidiči na místě zadržen řidičský průkaz a věc byla předána příslušnému úřadu k projednání. Podle aktuálního sazebníku mu hrozí pokuta v rozmezí 7 000 Kč až 25 000 Kč a zákaz činnosti od 6 do 18 měsíců. Navíc mu do jeho karty řidiče přibude 6 bodů.
Speed Marathon opět potvrdil, že zatímco většina motoristů jezdí zodpovědně, stále se najdou jedinci, kteří svým chováním hazardují s životy ostatních.
por. Mgr. Iva Nasadošová
preventista PČR ÚO Kolín
22. dubna 2026