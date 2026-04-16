Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
SPEED MARATHON 2026 v Libereckém kraji
Policisté dohlíželi na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v úsecích, které vybrala veřejnost
Ve středu 15. dubna proběhla v Libereckém kraji, předem avizovaná, celorepubliková speciální kontrola ROADPOL - SPEED MARATHON, zaměřená na dodržování rychlostních limitů.
Do akce byla zapojena i široká veřejnost, která v průběhu jednoho měsíce měla možnost navrhovat riziková místa z pohledu bezpečnosti silničního provozu.
Na základě návrhů veřejnosti, kde by policie měla provádět měření rychlosti, bylo vybráno 50 relevantních stanovišť v Libereckém kraji. Policie sama zveřejnila místa, kde budou probíhat kontroly. Celá akce měla spíše preventivní charakter.
Snažili jsme se maximálně vyhovět veřejnosti, a proto jsme upřednostnili místa, o která byl v hlasování největší zájem. Tak jako každý rok, se mezi návrhy od občanů objevila i nereálná (vtipná) místa pro měření rychlosti jako např. vodní plocha Máchova jezera, vodní nádrž Mšeno, fotbalové hřiště v České Lípě, sjezdovka na Ještědu, dokonce i autodrom Sosnová a další.
V Libereckém kraji bylo do akce nasazeno tři desítky policistů.
Přestože byla akce SPEED MARATHON dlouhodobě předem avizovaná, tak policisté v rámci kontrol zjistili 76 přestupků. V 68. případech přestupky projednali s řidiči na místě příkazy v celkové výši 115 700 Kč a 8 přestupků oznámili do správního řízení k dalšímu projednání.
Nejčastějším přestupkem řidičů bylo nedodržení nejvyšší dovolené rychlosti jízdy (54 skutků), dále pak držení telefonu nebo jiného hovorového zařízení při řízení vozidla (2 skutky), nepoužití bezpečnostních pásů (2 skutky) a v jednom případě řidič nesprávně předjížděl. U šesti zastavených vozidel byl zjištěn nevyhovující technický stav.
Můžeme zmínit několik případu, kdy řidiči nedodrželi nejvyšší dovolenou rychlost jízdy:
- sil. č. I/35 u Chrastavy, mimo obec, řidič OA, rychlost po odečtu tolerance 147 km/h (nejvyšší dovolená rychlost 110 km/h)
- Oldřichov v Hájích, obec, řidič OA, rychlost po odečtu tolerance 75 km/h (nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h)
- Horní Libchava, obec, řidič OA, rychlost po odečtu tolerance 73 km/h (nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h)
- Horní Libchava, obec, řidič OA, rychlost po odečtu tolerance 72 km/h (nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h)
- Příšovice, obec, řidič OA, rychlost po odečtu tolerance 73 km/h (nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h)
- Příšovice, obec, řidič OA, rychlost po odečtu tolerance 70 km/h (nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h)
- Liberec, Hrubínova, obec, řidič OA, rychlost po odečtu tolerance 71 km/h (nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h)
Během akce byli vypátráni také dva řidiči evidovaní v systému CEPAN, kteří měli nedoplatky na dopravních pokutách. Jeden řidič nedoplatek neuhradil, proto mu policisté zadrželi registrační značku od vozidla a tudíž s ním nemohl dále pokračovat v jízdě.
Cílem akce bylo snížení počtu a následků dopravních nehod řidičů vozidel v souvislosti s nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti jízdy.
Policisté děkují veřejnosti za zaslané tipy rizikových míst, na kterých v rámci této akce prováděli dohled na bezpečnost silničního provozu. Ostatní tipy využijí v průběhu celého roku při dalších dopravně bezpečnostních akcích.
16.4.2026
nprap. Martina Frýdová
Preventistka KŘP Libereckého kraje