SPEED MARATHON 2026 v Karlovarském kraji
Rychlost překročilo 84 řidičů.
Ve středu 15. dubna letošního roku se na území Karlovarského kraje uskutečnila dlouho mediálně avizovaná akce SPEED MARATHON, která je součástí celoevropské iniciativy organizované pod hlavičkou ROADPOL a která je tradičně zaměřena zejména na dodržování stanovených rychlostních limitů. Do této bezpečnostní akce byla zapojena také široká veřejnost, která měla možnost navrhnout místa vhodná k měření rychlosti. Jednalo se o místa, která podle svého úsudku mohou občané považovat například za riziková či problémová.
Policisté v Karlovarském kraji na základě vytipování občanů vybrali i s ohledem na konkrétní dopravně bezpečnostní situaci v dané lokalitě celkově 54 míst, na kterých v průběhu 24 hodin po určitou dobu měřili rychlost.
Během této „čtyřiadvacetihodinovky“ policisté zkontrolovali 245 vozidel a zjistili celkem 119 přestupků. I přesto, že široká veřejnost byla dopředu o této akci informována a přesná místa měření byla zveřejněna, tak nejvyšší povolenou rychlost překročilo 84 řidičů. Dalšími zjištěnými přestupky bylo například nepoužití bezpečnostních pásů a zádržných systémů (3), nevyhovující technický stav vozidla (15) či způsob jízdy (9). V jednom případě měl řidič pozitivní test na přítomnost omamných a psychotropních látek.
Ve srovnání s roky 2024 a 2025 došlo v letošním roce k poměrně výraznému navýšení přestupků. V roce 2024 bylo v rámci této akce zjištěno celkově 79 přestupků z toho 68 překročení rychlosti. O rok později, tedy v roce 2025, bylo zjištěno celkově 72 přestupků z toho v 57 případech překročení rychlosti. Zajímavostí letošní akce SPEED MARATHON určitě je, že v odpoledních a večerních hodinách bylo zjištěno výrazně více přestupků, než během rána a dopoledne, kdy byli řidiči „ukázněnější“.
Kromě policistů z dopravních inspektorátů a policistů z obvodních oddělení se i letošního ročníku zúčastnili policejní preventisté společně s BESIP. Ti se zaměřili na osvětu v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Řidiče upozorňovali na rizika spojená s rychlou jízdou a nedodržováním maximální povolené rychlosti. Součástí byly i krátké otázky - například na délku brzdné dráhy při rychlosti 50/90 km/h nebo průměrnou reakční dobu řidiče. Za správné odpovědi účastníci obdrželi drobné preventivní dárky, jako jsou řezače pásů, reflexní vesty, parkovací hodiny, alkohol testery, ale také nealkoholické pivo, které dodal Český svaz pivovarů a sladoven v rámci projektu "Řídím, piju nealko pivo."
nprap. Jakub Kopřiva
16.4.2026