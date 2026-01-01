Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Speed Marathon 2026 v Jihomoravském kraji

Policisté na silnicích měří rychlost. 

Jihomoravští policisté od středečního rána v rámci akce Speed Marathon dohlížejí na dodržování rychlostních limitů. Místa, kde policisté kontrolují, měli možnost ovlivnit lidé hlasováním na stránkách SPEED MARATHON | Tipy na měření rychlosti. V Jihomoravském kraji tak policisté ze stovek tipů vybrali 143 vhodných míst, kde se bude měřit. Tato stanoviště jsou po celém kraji, na silnicích nižších i vyšších tříd. Kontroly probíhají nejen na pevných stanovištích, měřit se bude také dynamicky za jízdy v provozu. Potkat tak můžete policisty v označených policejních vozech stejně jako v civilních vozech. Cílem je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích.

por. David Chaloupka, 15. dubna 2026

