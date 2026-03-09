Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Speed Marathon 2026: Pomozte vytipovat místa pro měření rychlosti
Veřejnost může navrhnout riziková místa pro dopravně-bezpečnostní akci Speed Marathon 2026, během které budou policisté 15. dubna kontrolovat dodržování rychlostních limitů na vybraných úsecích silnic.
Policie se i letos zapojí do celorepublikové dopravně-bezpečnostní akce SPEED MARATHON, která je zaměřena na kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti na našich silnicích. Cílem této akce je především zvýšit bezpečnost silničního provozu a snížit počet dopravních nehod způsobených nepřiměřenou rychlostí.
Policisté budou v průběhu celého dne provádět měření rychlosti na předem vytipovaných místech. Výběr lokalit nevychází pouze z dopravně-bezpečnostních analýz a poznatků policie, ale podílejí se na něm také samotní občané. Ti mohou navrhnout úseky, kde podle jejich zkušeností řidiči často překračují povolenou rychlost nebo kde dochází k rizikovým situacím.
Pokud tedy víte o místě, kde dochází k častému porušování dopravních předpisů nebo kde by podle vás měla policie zvýšit dohled nad dodržováním rychlosti, můžete se do výběru zapojit i vy.
Své návrhy na konkrétní lokality je možné zasílat prostřednictvím internetové stránky:
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/speedmarathon
Hlasování probíhá od 23. února do 23. března 2026. Samotná dopravně-bezpečnostní akce Speed Marathon proběhne dne 15. dubna 2026.
Zapojením veřejnosti do výběru míst chce policie ještě více přispět ke zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích a upozornit řidiče na nutnost dodržovat stanovené rychlostní limity.
nprap. Veronika Borovičková
9. března 2026