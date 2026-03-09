Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Speed Marathon 2026: Pomozte vytipovat místa pro měření rychlosti

Veřejnost může navrhnout riziková místa pro dopravně-bezpečnostní akci Speed Marathon 2026, během které budou policisté 15. dubna kontrolovat dodržování rychlostních limitů na vybraných úsecích silnic. 

Policie se i letos zapojí do celorepublikové dopravně-bezpečnostní akce SPEED MARATHON, která je zaměřena na kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti na našich silnicích. Cílem této akce je především zvýšit bezpečnost silničního provozu a snížit počet dopravních nehod způsobených nepřiměřenou rychlostí.

Policisté budou v průběhu celého dne provádět měření rychlosti na předem vytipovaných místech. Výběr lokalit nevychází pouze z dopravně-bezpečnostních analýz a poznatků policie, ale podílejí se na něm také samotní občané. Ti mohou navrhnout úseky, kde podle jejich zkušeností řidiči často překračují povolenou rychlost nebo kde dochází k rizikovým situacím.

Pokud tedy víte o místě, kde dochází k častému porušování dopravních předpisů nebo kde by podle vás měla policie zvýšit dohled nad dodržováním rychlosti, můžete se do výběru zapojit i vy.

Své návrhy na konkrétní lokality je možné zasílat prostřednictvím internetové stránky:
https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/speedmarathon

Hlasování probíhá od 23. února do 23. března 2026. Samotná dopravně-bezpečnostní akce Speed Marathon proběhne dne 15. dubna 2026.

Zapojením veřejnosti do výběru míst chce policie ještě více přispět ke zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích a upozornit řidiče na nutnost dodržovat stanovené rychlostní limity.

nprap. Veronika Borovičková
9. března 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 