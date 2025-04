Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Speed Marathon 2025: Kladno se zapojilo do celoevropské akce zaměřené na dodržování rychlosti

K L A D E N S K O - Celoevropská dopravně bezpečnostní akce Speed Marathon 2025, pořádaná ve spolupráci s ROADPOL, proběhla také na Kladensku. Místní policisté během 24hodinové kontroly odhalili jen menší přestupky, a akce tak potvrdila význam prevence a spolupráce s veřejností při zvyšování bezpečnosti na silnicích.

Ve středu 9. dubna 2025 proběhla na území celé České republiky rozsáhlá dopravně bezpečnostní akce Speed Marathon, která je součástí iniciativy evropského sdružení ROADPOL. Do tohoto každoročního projektu se tradičně zapojují policisté z mnoha evropských států a cílem je především prevence – upozornit řidiče na důležitost dodržování maximální povolené rychlosti.



Akce odstartovala už krátce po půlnoci a probíhala nepřetržitě po celý den, tedy celých 24 hodin. Policisté napříč republikou si tentokrát vytipovali přes 1100 lokalit, kde během dne kontrolovali řidiče. Místa byla vybrána na základě několika kritérií – například podle počtu podnětů od veřejnosti, dopravní situace v dané oblasti, množství dopravních nehod nebo intenzity provozu. Více k celkovému shrnutí a vyhodnocení akce zde.



Do akce se zapojili i kladenští policisté z dopravního inspektorátu, kteří během středy zaznamenali 14 přestupků za překročení rychlosti a ve dvou případech udělili pokutu za špatný technický stav vozidla.



Pozitivní zprávou je, že ve všech případech překročení rychlosti šlo pouze o menší prohřešky – žádný řidič nejel více než 20 km/h nad povolený limit. Nebyl odebrán ani jeden řidičský průkaz a většina kontrolovaných úseků zůstala po celý den bez jediného přestupku.

Stejně jako v minulých letech měla i letos široká veřejnost možnost navrhnout místa, kde by podle ní mělo docházet k měření rychlosti. Policie tyto návrhy pečlivě vyhodnotila a mnohé z nich následně zařadila do seznamu měřených lokalit.



Speed Marathon tak znovu potvrdil, že spolupráce mezi policií a občany může mít pozitivní dopad na bezpečnost silničního provozu.



nprap. Monika Pragerová

PČR, Územní odbor Kladno

11. dubna 2025



