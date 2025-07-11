Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Speciální kontroly zaměřené na rychlost jízdy
Policisté při srpnové akci zaměřené na rychlost zkontrolovali 119 vozidel, odhalili desítky přestupků a uložili pokuty v celkové výši 51 000 Kč.
Ve dnech 4. a 8. srpna 2025 proběhla celorepubliková dopravně bezpečnostní akce zaměřená především na kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. Do akce se zapojili i policisté z Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD, kteří během obou dnů zkontrolovali desítky řidičů a zjistili řadu dopravních přestupků.
Během 4. srpna 2025 policisté zkontrolovali celkem 65 vozidel. Rychlost v obci překročilo 8 řidičů, kterým byly uděleny pokuty v celkové výši 17 500 Kč. Sedm řidičů řídilo vozidlo ve špatném technickém stavu, jeden řidič nedal přednost v jízdě a jeden usedl za volant pod vlivem návykových látek. Za tento den policisté uložili pokuty v celkové výši 29 600 Kč.
O čtyři dny později, 8. srpna 2025, bylo zkontrolováno 54 vozidel. Šest řidičů překročilo rychlost v obci, za což byly uděleny pokuty v celkové výši 15 000 Kč. Tři řidiči měli špatný technický stav vozidla, jeden nebyl při jízdě připoután bezpečnostním pásem, jeden telefonoval za jízdy a jeden řidič usedl za volant pod vlivem omamných a psychotropních látek. Celkem policisté v tento den uložili pokuty za 21 400 Kč.
Policie České republiky upozorňuje, že překročení nejvyšší dovolené rychlosti patří k nejčastějším příčinám vážných dopravních nehod. Podobné kontroly proto budou probíhat i nadále, a to nejen při celorepublikových akcích, ale i v rámci běžného výkonu služby.
nprap. Veronika borovičková
11. července 2025