Speciální kontroly zaměřené na rychlost
Středočeští dopravní policisté se ve dnech 26. aŽ 28. března 2026 zaměřili v rámci speciální kontroly na dodržování dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci a mimo obec.
V průběhu celého dopravně bezpečnostního opatření se policejní hlídky zaměřily zejména na kontrolu dodržování dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci i mimo obec. Jejich pozornosti neunikly ani další zákonem stanovené povinnosti jako zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek před jízdou a během ní. Neopomenuly kontrolu technického stavu vozidel, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování dalších předpisů stanovených platnou legislativou. Současně také prováděly kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech. Hlavním cílem této akce není jen represe, ale také preventivní působení na řidiče.
Během akce policisté zkontrolovali 1567 vozidel. Vyřešili pokutou v příkazním řízení na místě 411 přestupků, 8 jich zadokumentovali a poslali k vyřešení příslušnému správnímu orgánu. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 170 řidičů, 114 v obci, 56 mimo obec. Dalším nejčastějším dopravním přestupkem bylo nezaplacení dálničního poplatku, 53 případů. Špatný technický stav vozidla mělo 60 řidičů, 26 jich dostalo pokutu za špatný způsob jízdy, 29 za držení hovorového zařízení. Za jízdy nepoužilo bezpečnostní pásy 26 pasažérů. Pod vlivem alkoholu řídil své vozidlo 1 řidič. Další 4 jsou podezřelí z řízení pod vlivem drog.
Hlavním cílem dopravně bezpečnostního opatření zaměřeného na dodržování povolené rychlosti je snížit neukázněné chování některých řidičů na silnicích a především snížit počet dopravních nehod a přestupků v silničním provozu. Nepřiměřená rychlost je nejčastější příčinou dopravních nehod, které mnohdy končí tragicky.
Obdobné speciálně zaměřené kontroly budou probíhat i nadále.
por. Mgr. Markéta Robková
31.3.2026