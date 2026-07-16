Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Speciální kontroly dopravních policistů
Během dvou dopravních akcí zjistili více než 230 přestupků.
Dopravní policisté Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje se i během letních prázdnin účastní speciálních dopravních kontrol. Ve dnech 3. července proběhla speciální kontrola K-RYCHLOST a 4. července K-VĚNOVÁNÍ SE ŘÍZENÍ, kdy policisté zkontrolovali více než 600 vozidel. Během denních a nočních kontrol policisté zaznamenali celkem 237 pokut, které vyřešili na místě a 15 pokut, které oznámili příslušnému správnímu orgánu. Nejčastějším prohřeškem řidičů bylo porušování rychlostí, jednalo se o více než 140 přestupků. Více než 40 vozidel mělo nevyhovující technický stav. V 15 případech zaznamenali nesprávný způsob jízdy. Celkem 34 řidičů nemělo zaplaceno dálniční poplatky. Celkem sedm řidičů bylo pod vlivem alkoholu. Policisté budou v obdobných kontolách i nadále pokračovat.
Lidé během letních prázdnin míří na dovolené jak u nás, tak do zahraničí. Policisté se tak standartně vydávají na naše silnice ve větším počtu v rámci dopravně bezpečnostních a dopravně preventivních akcí. Řidiče žádají o dodržování předpisů souvisejících s provozem na našich silnicích. Zvýšenou opatrnost, předvídavost a ohleduplnost na cestách. Na dlouhé cesty vyráží i řidiči, kteří je obvykle neabsolvují, a navíc v těchto dnech panují na našem území extrémní teploty. Je proto důležité se na delší cestu řádně připravit, dodržovat pitný režim a také odpočinek. Jakmile se necítíte dobře, cestu raději odložte. Když vnímáte, že na vás jde spánek, zastavte, odpočiňte. Nejdůležitější není přijet do cílové destinace včas, ale v pořádku.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
16. července 2026