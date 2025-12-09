Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Speciální kontrola zaměřená na alkohol a jiné návykové látky
Ve Středočeském kraji proběhla během 5. až 7. prosince další ze speciálních akcí tentokrát zaměřená na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.
V průběhu celého dopravně bezpečnostního opatření se policejní hlídky zaměřily zejména na kontrolu zákazu řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Jejich pozornosti neuniklo ani překračování nejvyšší dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci i mimo obec. Neopomenuly kontrolu technického stavu vozidel, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování dalších předpisů stanovených platnou legislativou. Současně také prováděly kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech. Hlavním cílem této akce není jen represe, ale také preventivní působení na řidiče.
Během akce policisté zkontrolovali 1622 vozidel. Vyřešili pokutou v příkazním řízení na místě 269 přestupků, 15 jich zadokumentovali a poslali k vyřešení příslušnému správnímu orgánu. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 16 řidičů, 14 v obci, 2 mimo obec. Dalším nejčastějším dopravním přestupkem bylo nezaplacení dálničního poplatku, 57 případů. Špatný technický stav vozidla mělo 59 řidičů, 14 jich dostalo pokutu za špatný způsob jízdy, 11 za držení hovorového zařízení. Za jízdy nepoužilo bezpečnostní pásy 18 pasažérů. Pod vlivem alkoholu řídilo 15 řidičů, 4 nadýchali více než 1 promile alkoholu a dopustil se tak trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Pozitivní orientační test na drogy mělo 6 řidičů.
Kontroly zaměřené na užívání alkoholu a jiných návykových látek jsou klíčovým nástrojem pro zajištění bezpečnosti na silnicích. Díky těmto akcím se daří snižovat počet dopravních nehod a zvyšovat povědomí o rizicích spojených s řízením pod vlivem alkoholu a drog. Je důležité, aby tyto kontroly pokračovaly a aby byla veřejnost nadále informována o důsledcích nezodpovědného chování za volantem.
Alkohol a drogy mají zásadní vliv na schopnost řídit vozidlo. Alkohol ovlivňuje úsudek, schopnost posoudit rychlost a vzdálenost, a také snižuje reakční dobu. Řidiči pod vlivem alkoholu mají tendenci více riskovat a jejich sebedůvěra je nepřiměřeně vysoká. To vše zvyšuje riziko dopravních nehod.
Podobně i drogy ovlivňují schopnost řídit. Například marihuana zpomaluje reakční dobu a snižuje schopnost soustředění, zatímco stimulanty jako kokain mohou vést k agresivnímu a nebezpečnému řízení.
Jaký čas potřebuje alkohol, než zmizí z krve řidiče ( orientační čas v hodinách):
|Pivo 10st
|muž
|žena
|Víno přírodní
|muž
|žena
|0,5 l
|2,15
|3,42
|0,2 l
|2,28
|4,04
|1 l
|4,30
|7,24
|0,4 l
|4,56
|8,08
|2 l
|9,00
|14,49
|0,6 l
|7,24
|12,13
|3 l
|13,30
|22,15
|1 l
|12,20
|20,22
|5 l
|22,30
|37,02
|2 l
|24,40
|40,42
|Pivo 12st
|muž
|žena
|Lihovina 40%
|muž
|žena
|0,5 l
|2,45
|4,31
|0,5 dcl
|3,15
|3,42
|1 l
|5,30
|9,12
|1 dcl
|4,30
|7,24
|2 l
|11,00
|18,04
|1,5 dcl
|6,45
|11,07
|3 l
|16,30
|27,06
|2 dcl
|9,00
|14,49
|5 l
|27,30
|45,08
|5 dcl
|22,30
|37,02
por. Mgr. Markéta Robková
9.12.2025