Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Speciální kontrola zaměřená na alkohol a jiné návykové látky

Ve Středočeském kraji proběhla během 5. až 7. prosince další ze speciálních akcí tentokrát zaměřená na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. 

V průběhu celého dopravně bezpečnostního opatření se policejní hlídky zaměřily zejména na kontrolu zákazu řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Jejich pozornosti neuniklo ani překračování nejvyšší  dovolené rychlosti jízdy vozidel v obci i mimo obec. Neopomenuly kontrolu technického stavu vozidel, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování dalších předpisů stanovených platnou legislativou. Současně také prováděly kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech. Hlavním cílem této akce není jen represe, ale také preventivní působení na řidiče. 

Během akce policisté zkontrolovali 1622 vozidel.  Vyřešili pokutou v příkazním řízení na místě 269 přestupků, 15 jich  zadokumentovali a poslali k vyřešení příslušnému správnímu orgánu. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 16 řidičů, 14 v obci, 2 mimo obec. Dalším nejčastějším dopravním přestupkem bylo nezaplacení dálničního poplatku,  57 případů. Špatný technický stav vozidla mělo 59 řidičů,  14 jich dostalo pokutu za špatný způsob jízdy, 11 za držení hovorového zařízení. Za jízdy  nepoužilo bezpečnostní pásy 18  pasažérů.  Pod vlivem alkoholu řídilo 15 řidičů, 4 nadýchali více než 1 promile alkoholu a dopustil se tak trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Pozitivní orientační  test na drogy mělo 6 řidičů. 

Kontroly zaměřené na užívání alkoholu a jiných návykových látek jsou klíčovým nástrojem pro zajištění bezpečnosti na silnicích. Díky těmto akcím se daří snižovat počet dopravních nehod a zvyšovat povědomí o rizicích spojených s řízením pod vlivem alkoholu a drog. Je důležité, aby tyto kontroly pokračovaly a aby byla veřejnost nadále informována o důsledcích nezodpovědného chování za volantem.

Alkohol a drogy mají zásadní vliv na schopnost řídit vozidlo. Alkohol ovlivňuje úsudek, schopnost posoudit rychlost a vzdálenost, a také snižuje reakční dobu. Řidiči pod vlivem alkoholu mají tendenci více riskovat a jejich sebedůvěra je nepřiměřeně vysoká. To vše zvyšuje riziko dopravních nehod.

Podobně i drogy ovlivňují schopnost řídit. Například marihuana zpomaluje reakční dobu a snižuje schopnost soustředění, zatímco stimulanty jako kokain mohou vést k agresivnímu a nebezpečnému řízení.

Jaký čas potřebuje alkohol, než zmizí z krve řidiče ( orientační čas v hodinách):

Pivo 10st muž žena Víno přírodní muž žena
0,5 l 2,15 3,42 0,2 l 2,28 4,04
1 l 4,30 7,24 0,4 l 4,56 8,08
2 l 9,00 14,49 0,6 l 7,24 12,13
3 l 13,30 22,15 1 l 12,20 20,22
5 l 22,30 37,02 2 l 24,40 40,42
Pivo 12st muž žena Lihovina 40% muž žena
0,5 l 2,45 4,31 0,5 dcl 3,15 3,42
1 l 5,30 9,12 1 dcl 4,30 7,24
2 l 11,00 18,04 1,5 dcl 6,45 11,07
3 l 16,30 27,06 2 dcl 9,00 14,49
5 l 27,30 45,08 5 dcl 22,30 37,02

 

por. Mgr. Markéta Robková
9.12.2025

Odkazy do noveho okna

kontroly

kontroly 

Detailní náhled

kontroly

kontroly 

Detailní náhled

kontroly

kontroly 

Detailní náhled

kontroly

kontroly 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 