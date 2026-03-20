Speciální kontrola na silnici

Cizinec převážel skot napříč Evropou s poškozeným přívěsem. 

V pondělí 16. března 2026, po 12. hodině v Českých Budějovicích, na silnici I/34 ve směru na Lišov řídil cizí státní příslušník (roč. 1988) nákladní soupravu složenou z tahače tovární značky Scania, s návěsem tovární značky Pezzaioli pro přepravu zvířat. V tu dobu prováděli na zmíněné komunikaci silniční kontrolou českobudějovičtí dopravní policisté, specialisté na nákladní dopravu, kdy si všimli některým technických problémů na návěsu. Proto řidiče za pomocí výstražného a zvukového zařízení odklonili na sjezd k obci Hůry, kde provedli řádnou kontrolu celé soupravy.

Při důkladné kontrole zjistili, že zmíněný řidič má v digitálním tachografu vloženou kartu jiné osoby, kterou do PC vložil hodinu před zastavením, čímž se pravděpodobně dopustil přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a informací.

Ohledáním celé soupravy zjistili, že na přívěsu chybělo celé pravé kolo, náprava byla ke konstrukci uchycena poutacím popruhem – „kurtnou“ a pneumatika na jiném kole pozbyla dezénu. Na základě zjištěných skutečností byla firmě zajišťující přepravu na stovky kilometru na jih Evropy uložena kauce ve výši 200 000 korun a řidiči 50 000 korun, která byla obratem uhrazena. Zároveň mu byla zakázána další jízda a vzhledem k zjištěnému přečinu byl řidič zadržen a převezen na policejní oddělení. V nákladním přívěsu byl převážen skot, který byl firmou, jenž zajišťovala přepravu, přemístěn do náhradního přívěsu.

Zadržený muž byl po konzultaci se státním zástupcem umístěn do policejní cely v rámci realizace zkráceného přípravného řízení se zadržením. Zde strávil 48 hodin a ve středu byl převezen k soudci okresního soudu.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

20. března 2026

Poškozený návěs na převoz skotu 2

Poškozený návěs na převoz skotu 1

Poškozený návěs na převoz skotu 3

Poškozený návěs na převoz skotu 4

Poškozená pneumatika návěsu 1

Poškozená pneumatika návěsu 2

