Speciální kontrola na silnici
Cizinec převážel skot napříč Evropou s poškozeným přívěsem.
V pondělí 16. března 2026, po 12. hodině v Českých Budějovicích, na silnici I/34 ve směru na Lišov řídil cizí státní příslušník (roč. 1988) nákladní soupravu složenou z tahače tovární značky Scania, s návěsem tovární značky Pezzaioli pro přepravu zvířat. V tu dobu prováděli na zmíněné komunikaci silniční kontrolou českobudějovičtí dopravní policisté, specialisté na nákladní dopravu, kdy si všimli některým technických problémů na návěsu. Proto řidiče za pomocí výstražného a zvukového zařízení odklonili na sjezd k obci Hůry, kde provedli řádnou kontrolu celé soupravy.
Při důkladné kontrole zjistili, že zmíněný řidič má v digitálním tachografu vloženou kartu jiné osoby, kterou do PC vložil hodinu před zastavením, čímž se pravděpodobně dopustil přečinu neoprávněný přístup k počítačovému systému a informací.
Ohledáním celé soupravy zjistili, že na přívěsu chybělo celé pravé kolo, náprava byla ke konstrukci uchycena poutacím popruhem – „kurtnou“ a pneumatika na jiném kole pozbyla dezénu. Na základě zjištěných skutečností byla firmě zajišťující přepravu na stovky kilometru na jih Evropy uložena kauce ve výši 200 000 korun a řidiči 50 000 korun, která byla obratem uhrazena. Zároveň mu byla zakázána další jízda a vzhledem k zjištěnému přečinu byl řidič zadržen a převezen na policejní oddělení. V nákladním přívěsu byl převážen skot, který byl firmou, jenž zajišťovala přepravu, přemístěn do náhradního přívěsu.
Zadržený muž byl po konzultaci se státním zástupcem umístěn do policejní cely v rámci realizace zkráceného přípravného řízení se zadržením. Zde strávil 48 hodin a ve středu byl převezen k soudci okresního soudu.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
20. března 2026