Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Speciální HEART-BEAT opět na scéně
Cizinečtí policisté kontrolovali kamionovou dopravu v kraji
V pozdních odpoledních hodinách skončila ve čtvrtek 28. srpna další z policejních akcí Odboru cizinecké policie. Tentokráte se v průběhu dvou dnů policisté zaměřili především na tranzitní nelegální migraci, tedy na nelegálně vstupující a pobývající cizince, na porušování zákona o pobytu cizinců, na padělání dokladů a na pátrání po osobách a věcech. Akce nesla název „Kamion 2-25“.
Řidiči se s kontrolami cizineckých policistů mohli setkat na pozemní komunikaci č. I/35 mezi Sedmihorkami a Turnovem, na pozemní komunikaci č. I/10 v Harrachově a na pozemní komunikaci č. I/38 v obci Obora nedaleko České Lípy.
„Zejména řidiči kamionů se zde mohli setkat se speciální technikou HEART-BEAT, která nám pomáhá odhalovat a zaznamenávat případnou aktivitu tlukotu srdce v ložných prostorech. Naši policisté si touto technikou ověřovali, zda řidiči kamionů a nákladních vozidel nemají mimo nákladu, který mají doložený, ještě jiný náklad. Například v podobě osob, které nemají na našem území co dělat. Našim kontrolám se ale nevyhnul kupříkladu ani autobus, dodávkové vozy nebo běžná osobní vozidla. Ta byla ovšem kontrolována bez využití této techniky“, zmínil vrchní komisař Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje kpt. Habr.
Policistům se během policejní akce podařilo zkontrolovat téměř osm desítek vozidel TIR, osm nákladních vozidel, téměř devadesát dodávkových vozů, několik osobních automobilů a také autobus. Velmi podrobnou kontrolu muselo absolvovat celkem sto sedmnáct občanů České republiky a sedmdesát sedm cizinců. Policisté odhalili také šest porušení zákona o pobytu cizinců, přičemž za tyto prohřešky uložili pokuty za téměř dva tisíce korun.
V průběhu akce policisté odhalili také jednoho cizince, který v České republice pobýval nelegálně, v rozporu se zákonem. Cizince zajistili a zahájili s ním správní řízení ve věci správního vyhoštění pro neoprávněný pobyt. Převzal si také rozhodnutí o správním vyhoštění, kdy bude muset vycestovat z území členských států a po dobu šesti měsíců se nebude moci vrátit. V případě, že cizinec nevycestuje do doby, kterou mu cizinecká policie stanovila, hrozí mu v případě kontroly také umístění do zařízení pro zajištění cizinců, odkud bude následovat jeho nedobrovolný návrat do domovského státu.
Kontroly odhalily také několik přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti v provozu na pozemních komunikacích. Pětice přestupců tak z místa odjela s pokutou. Na řadu se dostaly také doklady. Celkově, odbornými přístroji určenými na zjišťování pravosti dokladů, prošlo bezmála sto čtyřicet řidičských a občanských průkazů, cestovních pasů nebo osvědčení o registraci vozidel.
Jak již samotný název akce napovídá, jednalo se letos o druhou takto masivní policejní akci zaměřenou na specifické kontroly v Libereckém kraji. Další, v návaznosti na bezpečnostní situaci a okolnosti provozu na pozemních komunikacích v rámci tranzitní dopravy, budou následovat.
29. srpna 2025
por. Vojtěch Robovský