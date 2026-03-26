Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Speciálně dopravně bezpečnostní akce
Na silnicích v Plzeňském kraji probíhaly kontroly řidičů, zda se plně věnují řízení.
V rámci zajištění především bezpečnosti a plynulosti silničního provozu proběhla včera speciální dopravně bezpečnostní akce, kterou zajišťovali zejména policisté služby dopravní a pořádkové policie v celém Plzeňském kraji.
V průběhu akce se policejní hlídky zaměřily zejména na problematiku věnování se řízení a dodržování s tím spojených povinností podle obecně platného právního předpisu z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Jednalo se zejména o dodržování zákazu držení záznamových a hovorových zařízení za jízdy v ruce.
Policisté se s tímto nešvarem setkávají prakticky denně. Řidiči často podceňují vznikající riziko a mají pocit, že „rychlé“ zkontrolování zprávy nebo přijetí hovoru zvládnou bez následků. Opak je však pravdou. Už pouhé dvě - tři sekundy nepozornosti při jízdě znamenají, že vozidlo ujede desítky metrů bez plné kontroly řidiče. V této chvíli řidič nereaguje na aktuální dopravní situaci, chodce, cyklisty ani ostatní vozidla, čímž výrazně zvyšuje riziko vzniku dopravní nehody.
Během akce policisté zkontrolovali necelé tři stovky vozidel a zjistili řadu přestupků, přičemž významnou část tvořili řidiči překračující stanovené rychlostní limity v obci i mimo obec (19), druhým a častým zjištěným prohřeškem byl nevyhovující technický stav vozidla (17) a v 10 případech řidiči drželi mobilní telefon za jízdy v ruce. Nešlo přitom jen o telefonování, ale také o psaní zpráv a používání sociálních sítí. V 8 případech nebyli řidiči za jízdy připoutáni bezpečnostním pásem a v jednom případě policisté v Boru u Tachova při silniční kontrole zjistili, že zastavená 36letá řidička řídila pod vlivem omamných a psychotropních látek, což vyhodnotil provedený orientační test na místě. Ostatní zjištěné přestupky se týkaly jednotek případů.
Je zásadní si uvědomit, že bezpečnost na silnicích nezačíná u represivních opatření, ale především u odpovědného chování nejen každého řidiče, ale i ostatních účastníků silničního provozu. Používání mobilního telefonu za jízdy snižuje pozornost, prodlužuje vaši reakční dobu a vede k přehlédnutí důležitých situací v dopravě.
Řidič by se měl řízení věnovat naplno bez rozptylování nejen kvůli sobě, ale i kvůli ostatním. Situace v provozu se může změnit během okamžiku. Pokud potřebujete telefon použít, doporučujeme vám zastavit na bezpečném místě. Vhodným řešením je také využívání handsfree zařízení nebo při používání navigace – nastavit trasu ještě před zahájením jízdy.
Cílem těchto speciálních dopravních akcí je snaha o změnu chování řidičů za volantem a zvýšení povědomí o možných rizicích, které vyplývají nejen z nerespektování a nedodržování platné legislativy. I stres, únava, nervozita a spěch zvyšují rizika nehodovosti. Je na místě připomenout také nulovou toleranci alkoholu a jiných návykovývh látek za volantem.
Každý účastník silničního provozu může svým odpovědným přístupem přispět k větší bezpečnosti na komunikacích a tím předcházet možným komplikovaným situacím v dopravě.
Policisté budou i nadále v podobných dopravně bezpečnostních aktivitách pokračovat během celého roku.
por. Veronika Hokrová, DiS.
26. března 2026