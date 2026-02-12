Specializované kontroly nákladní dopravy "Kamion týmu"
Kamion Team Policie ČR i v roce 2025 potvrdil význam specializovaných kontrol nákladní dopravy. Policisté se zaměřovali na technický stav vozidel, dodržování sociálních předpisů, přepravu nebezpečných věcí i hmotnostní limity.
Výsledky kontrol v roce 2025
Policisté Kamion Teamu se při kontrolách technického stavu nákladních vozidel zaměřovali na závady, které mají přímý vliv na bezpečnost silničního provozu a oprávnění vozidla k další jízdě. Na místě řešili 59 039 přestupků uložením pokut v celkové výši 36 125 750 korun. Pro vážné nebo nebezpečné technické závady oznámili do správního řízení 4 414 přestupků. Celkem provedli 23 871 technických silničních kontrol vozidel nad 3,5 tuny.
U vozidel do 3,5 tuny policisté zjistili 1 646 vážných závad kategorie B, které vedly k omezení technické způsobilosti na 30 dní, a 352 nebezpečných závad kategorie C s odebráním technické způsobilosti. U vozidel nad 3,5 tuny a autobusů bylo zjištěno 1 136 vážných závad kategorie B a 75 nebezpečných závad kategorie C.
Dodržování sociálních předpisů v silniční dopravě patří dlouhodobě mezi hlavní priority Kamion Teamu. V roce 2025 policisté provedli 32 473 kontrol, přičemž u 6 326 z nich zjistili porušení předpisů. Na místě uložili 5 115 pokut v celkové výši 10 698 500 korun. Zároveň uložili kauce v 2 119 případech v souhrnné výši 90 966 000 korun a do správního řízení oznámili 8 961 přestupků.
V oblasti nízkorychlostního kontrolního vážení uskutečnili policisté Kamion Teamu 21 759 kontrol. Na místě řešili 4 283 přestupků uložením pokut v celkové výši 18 917 100 korun. Kauce byly uloženy v 1 983 případech v částce 30 833 000 korun.
Součástí činnosti Kamion Teamu byly také kontroly vozidel přepravujících nebezpečné věci. V uplynulém roce policisté provedli 1 531 kontrol ADR a zjistili 89 různých typů rizikových porušení, která mohla ohrozit bezpečnost osob i životní prostředí.
Kamion Team jako expertní pracoviště
Základy Kamion Teamu sahají do roku 2018, kdy vznikla specializovaná skupina dopravních policistů zaměřená na kontrolu přepravy nebezpečných věcí. Tento tým, původně označovaný jako ADR team, se stal základem dnešního Kamion Teamu. Při jeho vzniku byly stanoveny dva hlavní cíle. Prvním je vytvoření pravidelného a efektivního systému kontrol sociálních předpisů, technického stavu nákladních vozidel, přepravy nebezpečných věcí a dodržování hmotnostních limitů. Druhým cílem je zvyšování odborné úrovně dopravních policistů, sdílení dobré praxe a její přenos do přímého výkonu služby.
Kamion Team dnes působí ve všech krajích a tvoří jej policisté z územních odborů, dálničních oddělení i oddělení silničního dohledu krajských ředitelství. Policisté plní své úkoly v rámci mateřských krajských ředitelství, přičemž Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR zajišťuje odbornou garanci projektu, metodické vedení a specializované vzdělávání.
Pro výkon specializovaných kontrol využívají policisté Kamion Teamu mobilní pracoviště, takzvané pojízdné kanceláře. Jde o speciálně upravená vozidla vybavená výpočetní, spojovací a záznamovou technikou i zařízením pro kontrolu nákladních vozidel. Díky tomuto zázemí je možné provádět kontroly přímo v terénu efektivně, odborně a s maximálním důrazem na bezpečnost silničního provozu.
kpt. Violeta Siřišťová
tisková mluvčí PP
12. února 2026