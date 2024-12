Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Specialisté na krádeže motorek

Kriminalisté zadrželi dva muže, kteří mají na svědomí krádeže několika desítek motorek. Poté co jeden z nic skončil ve vězení, druhý kradl dál.

Kriminalisté z 8. oddělení Prahy I v květnu zadokumentovali a objasnili krádeže dvou motorek a dodávky, které měli na svědomí dva dvaačtyřicetiletí muži. Oba podezřelé detektivové zanedlouho ztotožnili, vypátrali a následně zadrželi. S ohledem na jejich trestní minulost u obou podali státnímu zástupci podnět na vzetí obviněných do vazby, čemuž vyhověl. Jelikož byl na jednoho ze zadržených vydaný příkaz dodání do výkonu trestu, tak putoval rovnou do věznice a u druhého obviněného soudce neshledal důvody vazby, a tak byl propuštěn a stíhán na svobodě.

Kriminalisté rozpracováním celého případu zjistili, že tato dvojice má na svědomí dalších přibližně deset krádeží motocyklů a několik újezdů od benzínových čerpacích stanic bez zaplacení. Obviněnému stíhanému na svobodě zřejmě vidina hrozícího trestu nevadila a pokračoval v krádežích dál. V průběhu dalších několika měsíců odcizil více než deset dalších motocyklů a způsobená škoda tak přesáhla přes jeden milion korun. Při krádežích si počínal už ale velice opatrně a mnohdy byl zachycen kamerami jak se doslova prodíral křovím. Osudným se mu stala až jízda čerstvě odcizeným vozem, který byl osazen též odcizenými registračními značkami. Policisté si ho povšimli ve Středočeském kraji a začalo dlouhé pronásledování. V jeho průběhu řidič překračoval v obci rychlost přes sto kilometrů v hodině a na dálnici ujížděl až bezmála dvousetkilometrovou rychlostí. Policisté po dlouhém pronásledování využili tzv. Pit manévr, po kterém ujíždějící recidivista s vozidlem skončil v příkopu. Ani to jej ale nedonutilo se vzdát a znovu se s vozidlem rozjel a to rovnou proti zakročujícím policistům, kdy jednoho z nic zranil a naboural policejní vozidlo. Po dalších několika set metrech se dalším hlídkám podařilo jeho vůz zablokovat a okamžitě řidiče zadrželi.

V současné chvíli je dvaačtyřicetiletý muž stíhán vazebně a je obviněný ze spáchání trestných činů krádež a násilí proti úřední osobě se zbraní, za což může v případě odsouzení strávit až osm let za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 20. prosince 2024

Související dokumenty Krádeže motorek .mp4

Velikost souboru: 82,2 MB / formát MP4

vytisknout e-mailem