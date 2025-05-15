Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Špatné investice za miliony
Vyšetřovatelka obvinila jednatele společnosti z podvodu se škodou přes 18 000 000 korun.
Jednatele jedné pražské společnosti (s.r.o.) obvinila vyšetřovatelka krajské kriminální služby jihočeské policie, specialistka na hospodářské, úvěrové a bankovní podvody, z podvodného jednání vůči svým investorům.
Od konce roku 2020 do léta roku 2024 totiž uzavřel s investory smlouvy, kde se zavázal spravovat a zhodnocovat jejich, jemu svěřené investice. A to za fixně stanovenou odměnu z konkrétních vkladů. Smluvně se také zavázal, že svěřené investice bude spravovat řádně s maximálním možným zhodnocením.
Svěřené prostředky nicméně následně cestou brokerských společností investoval do kryptoměnových nástrojů. Pravděpodobně však rezignoval na kontrolu a řízení možných rizik vložených prostředků a prodělal. Byl si vědom skutečnosti, že nedokáže dostát nasmlouvaným závazkům. Část prostředků od investorů také použil pro svoji potřebu, část na úhradu závazků z dřívějších smluv. Svým investorům tak způsobil škodu za více jak 18 000 000 korun.
Obviněný jednatel je podezřelý z podvodu se způsobenou škodou velkého rozsahu. Jaké si vzít poučení? Pokud už se rozhodnu investovat, měl bych si vždy prověřit erudovanost a zkušenost toho, komu peníze svěřuji. Je také výhodné zjistit si reference k jeho minulým obchodům. Zvláště kryptoměnové obchody jsou totiž značně turbulentní a nepředvídatelné.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
15. května 2025