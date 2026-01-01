Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Špatně dobrzděná dodávka vjela na zahradu rodinného domu
Jen náhodou nikoho nezranila.
V sobotu kolem 11.30 se v Přemyslově ulici v Doksech samovolně rozjelo motorové vozidlo tovární značky Ford Transit, prorazilo oplocení pozemku dvou rodinných domů a zamířilo na zahradu jednoho z nich. Dodávka, kterou řidička nedostatečně zajistila, nikoho neohrozila jenom proto, že se v danou dobu po zahradě nikdo nepohyboval. Vzniklou škodu jsme odhadli na 30 000 korun, ale o tu šlo až na druhém místě. V minulosti už došlo k případům, kdy samovolně rozjetá auta způsobila těžká i smrtelná zranění.
Při odstavení vozidla by proto řidič měl vždy použít parkovací brzdu, u manuální převodovky zařadit rychlost a v případě stání ve svahu natočit kola ke kraji vozovky, ale také pravidelně kontrolovat účinnost parkovací brzdy, která významně snižuje riziko samovolného pohybu vozidla.
10. 3. 2026
por. Bc. Ivana Baláková