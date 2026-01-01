Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Spánek se ženě nevyplatil, pohotovost ano
Než vlak dorazil do Prahy, skončili oba muži v rukou ústeckých policistů.
Cesta vlakem z Německa do České republiky se pro jednu cestující změnila v nepříjemný zážitek. Dva muži využili chvíle, kdy během noční cesty usnula, a připravili ji o osobní věci. Díky její pohotové reakci, všímavosti vlakového personálu a rychlému zásahu policistů však jejich plán skončil ještě před příjezdem do Prahy.
K události došlo v nočních hodinách ve vlaku jedoucím z Děčína směrem na Prahu. Žena během cesty usnula a po probuzení ve stanici Děčín zjistila, že jí zmizel batoh, mobilní telefon i peněženka s doklady, platební kartou a finanční hotovostí. Poškozená okamžitě začala své věci hledat. V sousedním vagónu nalezla svůj otevřený batoh s rozházeným obsahem. U něj seděli dva muži, kteří tvrdili, že jej pouze našli. Když však žena zjistila, že v batohu není mobilní telefon a peněženku, tak se Ihned obrátila prostřednictvím průvodčího na policii Operační důstojník na místo vyslal policejní hlídku, která vlak zastihla na hlavním nádraží v Ústí nad Labem. Policisté během prověřování nalezli mobilní telefon i peněženku ukryté mezi sedadly v prostoru, kde oba muži seděli. Při kontrole byla u jednoho z nich nalezena také finanční hotovost ve výši 15 eur, která patřila poškozené ženě. Oba muži byli na místě zadrženi a následně převezeni na policejní služebnu. Ve zkráceném přípravném řízení jim bylo sděleno podezření ze spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, neboť součástí odcizených věcí byla i platební karta poškozené. Policisté zároveň při kontrole jednoho z podezřelých nalezli malé množství látky, kterou muž označil za pervitin. I touto záležitostí se policisté dále zabývají.
Případ je připomenutím, že zloději často využívají situací, kdy cestující během dlouhých cest usnou a své osobní věci ponechají bez dozoru. Policisté proto doporučují mít doklady, mobilní telefon, platební karty i finanční hotovost vždy pod přímou kontrolou a nenechávat je volně odložené na sedadlech či stolcích. I krátká chvíle nepozornosti může pachatelům stačit k tomu, aby využili příležitosti. Naštěstí v tomto případě skončila cesta obou podezřelých dříve, než sami očekávali.
Ústí nad Labem 16. června 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje