Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Spánek na předzahrádce se poškozenému prodražil
Dva muži okradli spícího před občerstvením s kebabem v centru města
Policisté z Ústí nad Labem se zabývají případem krádeže, ke kterému došlo v brzkých ranních hodinách před místním občerstvením v centru města. Krátce před čtvrtou hodinou ranní přišel poškozený muž do provozovny občerstvení, kde si zakoupil jídlo. Po zaplacení odešel ven na předzahrádku, kde si sedl a následně si prostřednictvím mobilního telefonu objednal taxi. Vlivem únavy a také požití alkoholu zde tvrdě na několik minut usnul. Po probuzení zjistil, že postrádá svůj mobilní telefon a peněženku. Muž se ihned vrátil do provozovny a požádal obsluhu o přivolání policejní hlídky. Ústečtí policisté následně vyhodnotili kamerové záznamy, ze kterých bylo patrné, že poškozený před provozovnou skutečně usnul, čehož si všimli dva pachatelé. Ti si jej nejprve vyhlédli, pohybovali se kolem něj a sledovali situaci. Následně začali postupně zjišťovat, jak tvrdý je jeho spánek. Mladší z dvojice se pokusil odcizit peněženku jako první. Tu sice nahmatal a částečně ji povytáhl z kapsy, avšak při sebemenším pohybu poškozeného vždy odskočil, protože se bál, že se probudí. Oproti tomu starší z pachatelů již postupoval jistěji a bez váhání. Využil situace a poškozeného okradl jak o peněženku, tak i mobilní telefon. Následně oba pachatelé z místa odešli a rozdělili se. Starší, 23letý muž, se poté opakovaně pokoušel využít odcizené platební karty. Ve dvou případech se mu podařilo provést neoprávněné transakce, další pokusy již byly neúspěšné.
V současné době jsou oba muži podezřelí z trestného činu Krádeže a Neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což jim v případě prokázání viny před soudem hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let.
Ústí nad Labem 30. dubna 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje