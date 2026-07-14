Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Spadla klec za osm minut
Jaroměřští policisté rychle vypátrali odsouzeného muže, který se měl vyhýbat trestu odnětí svobody.
Špičkovou připravenost, výbornou místní znalost, vysokou profesionalitu a rychlost prokázali ve čtvrtek ráno policisté z obvodního oddělení v Jaroměři. Během pouhých osmi minut od chvíle, kdy se seznámili s příkazem k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, dokázali vypátrat a omezit na osobní svobodě třiatřicetiletého muže, který se vyhýbal nástupu do věznice.
Mladý muž byl v minulosti pravomocně odsouzen Okresním soudem v Náchodě za majetkovou trestnou činnost a porušování domovní svobody. Opakovaně se dopouštěl krádeží a vloupání do různých objektů, přičemž jeho zájmu neuniklo nářadí, elektronika ani potraviny. Za tuto trestnou činnost mu soud uložil nepodmíněný trest odnětí svobody v délce šesti měsíců.
Protože odsouzený si písemnosti, včetně výzvy k nástupu do výkonu trestu, řádně nepřebíral, vydal soudce dne 8. července příkaz k jeho dodání do věznice.
Příkaz obdrželi jaroměřští policisté následující den krátce po deváté hodině ráno. V 9.13 hodin převzala hlídka potřebné informace a okamžitě zahájila pátrání. Díky velmi dobré osobní i místní znalosti policisté rychle vytipovali místo, kde by se mohl hledaný muž nacházet, a bez prodlení tam vyrazili.
Zákrok byl naplánován tak, aby se minimalizovala možnost útěku. Policisté zajistili možné únikové trasy a na místě muže okamžitě poznali.
Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Již v 9.21 hodin, tedy pouhých osm minut od zahájení jejich pátrání, byl muž vypátrán a omezen na osobní svobodě. Následně byl eskortován na policejní služebnu, kde byly provedeny nezbytné administrativní úkony. Poté jej hlídka převezla do Vazební věznice v Hradci Králové, kde nastoupil k výkonu uloženého trestu.
por. Karolína Hynková
14.7.2026