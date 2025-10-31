Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Spadla klec: Kriminalisté objasnili krádeže motorů za 35 milionů korun
Muž, cizinec, je stíhán vazebně.
Kriminalistům se podařilo rozkrýt rozsáhlou trestnou činnost, při níž byla způsobena škoda dosahující téměř 35 milionů korun. Jednapadesátiletý muž, původem cizinec a řidič kamionu, je nyní stíhán vazebně pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu krádeže spáchaného ve spolupachatelství.
Na jaře letošního roku bylo na Trutnovsku oznámeno odcizení zhruba stovky motorů z návěsu nákladního vozidla. Krádež paradoxně oznámil sám dnes již vazebně stíhaný řidič. Postupným prověřováním se kriminalisté propracovali k tomu, že řidič měl celý plán detailně promyšlený – při přepravě mezi výrobním závodem v Polsku a cílovým podnikem v České republice měl vyměnit naložený návěs za prázdný, který vypadal téměř identicky. Pravděpodobně z důvodu, aby zakryl stopy a ztížil případné objasnění, měl na návěsech zaměnit registrační značky. Dále již s prázdným návěsem pokračoval v cestě do České republiky, kde krádež oznámil a postavil se do role oběti.
Šest měsíců trpělivé práce stačilo krajským kriminalistům na to, aby promyšlenou činnost podezřelého muže prohlédli a shromáždili dostatek důkazů, které následně vedly k jeho obvinění.
„Klec spadla“ v uplynulých dnech, kdy byl muž zadržen na dálnici D1 a následně obviněn pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu krádeže spáchaného ve spolupachatelství, za což mu hrozí trest až deset let odnětí svobody. Na základě rozhodnutí soudu je nyní stíhán vazebně.
Kriminalisté i nadále případ vyšetřují. Nelze vyloučit, že trestná činnost sahá mimo Královéhradecký kraj, a dokonce i mimo Českou republiku.
Zdůvodu pokračujícího vyšetřování nelze uvést více informací, děkujeme za pochopení.
mjr. Magdaléna Vlčková
31.10.2025