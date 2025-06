Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Spadla klec

TRUTNOVSKO - Dealer drog odhalen.

Kriminalisté začátkem týdne zadrželi 29letého muže, proti kterému zahájili trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Obviněnému klademe za vinu, že od léta 2022 do doby jeho zadržení si opatřoval marihuanu, kterou dále v Hostinném „dealoval“ dalším osobám. Krom toho si také od zimy loňského roku od dosud neznámých osob opatřil pervitin, který taktéž prodával.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody od 1 do 5 let.

por. Pižlová Šárka, DiS.

13. 6. 2025, 8:30

