Soutěžní den s IZS v Otrokovicích
Záchrana, spolupráce, soutěž – školáci si vyzkoušeli práci složek integrovaného záchranného systému.
V areálu Štěrkoviště u DDM Sluníčko v Otrokovicích se dne 16. září uskutečnil již 4. ročník soutěžního dne s Integrovaným záchranným systémem pro žáky 8. tříd základních škol z ORP Otrokovice. O putovní pohár starostky Otrokovic soutěžilo celkem 16 šestičlenných družstev.
Během dopoledne si děti vyzkoušely nejen své vědomosti, ale také fyzickou zdatnost při plnění pestrých úkolů připravených na jednotlivých stanovištích. Akce byla nejen napínavá, ale i poučná a zábavná.
Vítězem se stali žáci třídy 8. C z 2. ZŠ Napajedla, kteří si odnesli putovní pohár a zasloužené uznání. Celá akce proběhla ve výborné atmosféře a už nyní se všichni těší na další ročník.
19. září 2025, nprap. Ivan Mikulka