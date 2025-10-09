Policie České republiky  

Soutěž policejních psovodů

Policejní mistrovství České republiky psovodů se služebními psy 2025 

Mistrovské klání služební kynologie zná své vítěze. Policisté, kteří každý den ve službě dokazují svůj talent, trpělivost a dokonalou souhru se svými čtyřnohými parťáky, tentokrát poměřili síly mezi sebou. Na konci září se ve výcvikovém středisku psovodů a služebních psů v Býchorech uskutečnilo Policejní mistrovství České republiky psovodů se služebními psy 2025, kde se utkali ti nejlepší z celé republiky.
Pozvání na 21. ročník mistrovství, který byl zároveň 30. ročníkem celostátní soutěže o Putovní pohár policejního prezidenta, přijali již tradičně kolegové z Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, Armády ČR a Vojenské policie. Klání se zúčastnili také psovodi ze Slovenska. Během čtyřdenní soutěže se dohromady utkalo 37 psovodů.
Soutěž proběhala ve dvou hlavních kategoriích, a to ve vyhledávání výbušnin a vyhledávání omamných a psychotropních látek. Psovodi a hlavně jejich psi museli prokázat nejen schopnost detekce těchto nebezpečných látek, ale také svou ovladatelnost a obratnost při společné práci.
Čtyřdenní klání však nebylo jen soubojem o vítězství. Bylo také příležitostí k výměně cenných zkušeností mezi psovody různých bezpečnostních složek a k navázání nových pracovních i osobních vztahů. Tato spolupráce a sdílení poznatků významně přispívá k posílení celkové bezpečnosti a efektivity práce všech zúčastněných.

Výsledky této prestižní události pořádané Ředitelstvím služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR:
Kategorie Nejlepší poslušnost: 1. místo – nprap. Jiří Petrus a jeho služební pes Maximmus z Vězeňské služby ČR
Kategorie vyhledávání omamných látek: nprap. Jakub Karbusický se služebním psem Indira z Krajské ředitelství policie hl. města Prahy
Cena vedoucího odboru služební kynologie a hipologie ŘSPP PP ČR ve vyhledávání improvizovaných výbušnin: rtn. Petr Vaňo se služebním psem Aretha z Armády České republiky
Kategorie vyhledávání výbušnin: nprap. Jiří Vaculík se služebním psem Nara z Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje

30. ročník celostátní soutěže o „Putovní pohár policejního prezidenta“
Soutěž družstev: 1. místo – KŘP hlavního města Prahy
ppor. Stanislav Hitha  se služebním psem Ipos,
nprap. Jakub Karbusický se služebním psem Indira.
Vedoucím družstva KŘP hlavního města Prahy nprap. Roman Šonský

Výkony psovodů a především jejich psů opět ukázaly na nezastupitelnou úlohu služebního psa při plnění úkolů Policie ČR a zároveň opět prokázaly výbornou úroveň služební policejní kynologie v České republice.


Poděkování patří všem soutěžícím za skvělé výkony a také organizátorům, kteří připravili reálné a zajímavé disciplíny.


kpt. Irena Brodská
tisková mluvčí PP ČR
9. října 2025

