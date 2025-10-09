Soutěž policejních psovodů
Policejní mistrovství České republiky psovodů se služebními psy 2025
Mistrovské klání služební kynologie zná své vítěze. Policisté, kteří každý den ve službě dokazují svůj talent, trpělivost a dokonalou souhru se svými čtyřnohými parťáky, tentokrát poměřili síly mezi sebou. Na konci září se ve výcvikovém středisku psovodů a služebních psů v Býchorech uskutečnilo Policejní mistrovství České republiky psovodů se služebními psy 2025, kde se utkali ti nejlepší z celé republiky.
Pozvání na 21. ročník mistrovství, který byl zároveň 30. ročníkem celostátní soutěže o Putovní pohár policejního prezidenta, přijali již tradičně kolegové z Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, Armády ČR a Vojenské policie. Klání se zúčastnili také psovodi ze Slovenska. Během čtyřdenní soutěže se dohromady utkalo 37 psovodů.
Soutěž proběhala ve dvou hlavních kategoriích, a to ve vyhledávání výbušnin a vyhledávání omamných a psychotropních látek. Psovodi a hlavně jejich psi museli prokázat nejen schopnost detekce těchto nebezpečných látek, ale také svou ovladatelnost a obratnost při společné práci.
Čtyřdenní klání však nebylo jen soubojem o vítězství. Bylo také příležitostí k výměně cenných zkušeností mezi psovody různých bezpečnostních složek a k navázání nových pracovních i osobních vztahů. Tato spolupráce a sdílení poznatků významně přispívá k posílení celkové bezpečnosti a efektivity práce všech zúčastněných.
Výsledky této prestižní události pořádané Ředitelstvím služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR:
Kategorie Nejlepší poslušnost: 1. místo – nprap. Jiří Petrus a jeho služební pes Maximmus z Vězeňské služby ČR
Kategorie vyhledávání omamných látek: nprap. Jakub Karbusický se služebním psem Indira z Krajské ředitelství policie hl. města Prahy
Cena vedoucího odboru služební kynologie a hipologie ŘSPP PP ČR ve vyhledávání improvizovaných výbušnin: rtn. Petr Vaňo se služebním psem Aretha z Armády České republiky
Kategorie vyhledávání výbušnin: nprap. Jiří Vaculík se služebním psem Nara z Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
30. ročník celostátní soutěže o „Putovní pohár policejního prezidenta“
Soutěž družstev: 1. místo – KŘP hlavního města Prahy
ppor. Stanislav Hitha se služebním psem Ipos,
nprap. Jakub Karbusický se služebním psem Indira.
Vedoucím družstva KŘP hlavního města Prahy nprap. Roman Šonský
Výkony psovodů a především jejich psů opět ukázaly na nezastupitelnou úlohu služebního psa při plnění úkolů Policie ČR a zároveň opět prokázaly výbornou úroveň služební policejní kynologie v České republice.
Poděkování patří všem soutěžícím za skvělé výkony a také organizátorům, kteří připravili reálné a zajímavé disciplíny.
kpt. Irena Brodská
tisková mluvčí PP ČR
9. října 2025