Sousedské spory v Benešově nad Ploučnicí skončily poškozením vozidla
Policisté seniorce sdělili podezření z přečinu poškození cizí věci.
Policisté z obvodního oddělení Benešov nad Ploučnicí zahájili šetření poté, co jim mladá žena, která se nedávno přistěhovala do Benešova nad Ploučnicí se svými dvěma dětmi, oznámila rozsáhlé poškození laku svého motorového vozidla.
Policisté se začali celý případ prověřovat. Podezření padlo na sousedku, téměř 80letou ženu, které měl vadit hluk, který děti vytváří při hraní a běhání. Policisté ženu konfrontovali s důkazy a pod tíhou zjištěných skutečností se seniorka k poškození vozidla přiznala. Uvedla, že v domě panoval klid, a místo toho, aby situaci řešila s novými nájemníky osobně, uchýlila se k naschválům a vandalismu.
Podle zjištění policistů v polovině prosince 2025 před domem v Benešově nad Ploučnicí seniorka na poškozeném vozidle měla způsobit viditelné hluboké rýhy na blatnících pomocí úlomku cihly. Obdobné jednání se opakovalo na začátku ledna 2026 na stejném místě a stejném zaparkovaném vozidle, kdy seniorka měla poškodit páté dveře vozidla. Poškozené ženě vznikla škoda ve výši 10 tisíc korun.
Policisté v těchto dnech seniorce sdělili podezření z přečinu poškození cizí věci. Podezřelá, 77letá žena, přislíbila poškozené uhrazení škody v plné výši.
Policisté upozorňují, že jakékoli násilné jednání či poškozování majetku je protiprávní a že sousedské spory je nutné řešit zákonnou cestou, například prostřednictvím dialogu, správy domu či příslušných orgánů.
Děčín 2. února 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje