Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Sousedovi otevřel muž se samopalem v ruce
Oznámení tohoto typu nebereme na lehkou váhu a lidé musejí počítat s následky svého jednání.
V pondělí po 22. hodině jsme linku 158 přijali oznámení o tom, že v jednom v pardubických bytových domů se nachází muž se samopalem. Oznamovatel dále doplnil, že šel na svého souseda zazvonit z důvodu, aby ztlumil hlasitou hudbu. Ten však otevřel se samopalem v ruce a pomalu vycházel ven z bytu směrem za ním. Oznamovatel dostal strach a odešel zpět do svého bytu, kde zalarmoval policisty.
Na místo okamžitě vyrazily všechny dostupné policejní hlídky, včetně Velitele policie. Po získání prvotních informací se vydali k bytu podezřelého, kterého nalezli na chodbě před svým bytem se samopalem zavěšeným na zádech a nožem v ruce. Policisté proto proti 38letému muži použili donucovací prostředky a poté ho zadrželi. Dechová zkouška na alkohol u něho prokázala bezmála 2,5 promile a pozitivní byl také test na drogy.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu nebezpečné vyhrožování. Zároveň zjistili, že se s největší pravděpodobností jednalo o znehodnocenou, tedy nefunkční, útočnou pušku vzor 58, která byla odeslána na expertizu.
V kontextu tragických událostí u nás i v zahraničí oznámení tohoto typu nebereme nikdy na lehkou váhu a přistupujeme k nim vždy s naprostou vážností a maximálním nasazením. Lidé by proto měli důkladně zvažovat vhodnost a adekvátnost svého chování, popřípadě počítat s jeho následky.
por. Mgr. Iveta Kopecká
8. ledna 2026