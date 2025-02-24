Soukromé letadlo a 6 policistů eskorty
Po třech letech na útěku se cizinec vrátil do Švýcarska.
Návrat muže zadrženého v ČR v polovině listopadu 2025 a odsouzeného za několik trestných činů od drogových a sexuálních, útoku na policisty až po porušování federálního zákona o cizincích, byl logistickým oříškem.
Vzhledem k tomu, že byl muž vysoce agresivní a jeho chování vůči představitelům bezpečnostních složek i justice bylo nepředvídatelné, byla vyloučena přeprava na běžném linkovém letu z Prahy do Švýcarska. Po vyhodnocení všech rizik zvolili švýcarští kolegové posílenou eskortu na palubě malého letadla.
Minimalizaci rizika při eskortě muže zajistila i velmi rychlá akce na pražském letišti. Pouhých 15 minut po přistání letadla už byl uprchlík na palubě a eskorta připravena k letu zpět. Mezi přistáním a odletem neuplynulo ani 60 minut.
Hladký průběh na české straně zajišťovala nejen cizinecká police, ale také několik policistů z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci, kteří jsou zodpovědní za přípravu a průběh všech přesunů uprchlíků z České republiky do zahraniční i ze zahraničí zpět do ČR.
kpt. David Schön
24. února 2025