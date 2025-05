Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Souhrnné informace k požáru ze dne 7. května 2025

MŘ Ostrava - pomoc ženě, která unikala před požárem po hromosvodu.

Ve středu 7. května 2025 krátce po 12. hodině došlo k požáru v panelovém domě v Ostravě-Dubině na ulici Milana Fialy. Jako první k požáru dorazili policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava, kteří okamžitě začali s evakuací desítek osob. Během krátké doby se na místo dostavila také hlídka z obvodního oddělení Ostrava-Hrabůvka, která se zapojila do pomoci obyvatel. Jakmile vběhli do zasaženého domu, slyšeli muže volajícího o pomoc. Seděl na chodbě na invalidním vozíku, a to dvě patra nad zasaženým bytem. Toho policisté snesli dolů a předali záchranářům. Žena z hořícího bytu v 7. nadzemním podlaží se snažila před plameny utéct, proto zvolila jedinou možnou cestu. Přes okno a poté po hromosvodu se snažila zachránit, kdy asi dva až tři metry nad zemí jí zřejmě docházely síly, a skončila naštěstí v rukou policistů, kteří jí po celou dobu uklidňovali a povzbuzovali. Policisté ve spolupráci s hasiči ženu předali záchranářům. Velitel policie situaci koordinoval a policisté po celou dobu hasičům asistovali. Ve spolupráci s městskou policií jsme uzavřeli část ulice Milana Fialy a odkláněli a řídili dopravu. Kolem 14. hodiny se mohli obyvatelé nezasažených bytů vracet do svých domovů. Nebezpečí dle statika již nehrozilo. Celkem byly evakuovány zhruba čtyři desítky obyvatel.

Následující den, jakmile to okolnosti dovolily, došlo k ohledání místa požářiště, kterého byli přítomni policejní specialisté z odboru kriminalistické techniky a expertiz. Na místo byl povolán také kynolog se služebním psem specializujícím se na vyhledávání akcelerantů hoření. Podle předběžného zjištění vyplývá, že exploze a následný požár by mohl vzniknout od elektro koloběžky. Zda má však souvislost s baterií při nabíjení, či šlo o technickou závadu nebo o neodbornou manipulaci určí až výsledky expertíz. Samozřejmě nemůžeme vyloučit ani cizí zavinění.

Kriminalisté 3. oddělení obecné kriminality Ostrava v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. V současné době probíhají výslechy zúčastněných osob, pro zdárné objasnění budou důležité také výsledky znaleckých expertíz.

dne 9. května 2025

por. Bc. Eva Michalíková

