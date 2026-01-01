Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Souhrn kriminality na Uherskohradišťsku za rok 2025
U kyberkriminality evidujeme stále stovky případů ročně.
Policisté v okrese Uherské Hradiště řešili v loňském roce 1306 (předloni 1259) spáchaných trestných činů. Z tohoto počtu byla objasněna více než polovina a to 744 (57%) případů. Na jeden kalendářní den tak připadá 3,5 skutků a na měsíc 108 skutků. Oproti roku 2024 jsme loni zaznamenali mírný nárůst kriminality o 47 skutků.
Násilných trestných činů bylo 101 (předloni 91). Mezi ně patří např. loupeže, vydírání, nebezpečné vyhrožování, ale i úmyslné ublížení na zdraví, atd.
Majetkových trestných činů jsme na Uherskohradišťsku v roce 2025 vyšetřovali celkem 678 (předloni 554). Toto číslo zahrnuje vloupání (např. do vozidel, rodinných domů, ostatních objektů atd.), kapesní krádeže, krádeže aut, jízdních kol a v obchodech.
Číslo 84 patří k hospodářským trestným činům. V roce 2024 jich bylo 103. Nejčastěji se jednalo o podvody, úvěrové podvody, zpronevěry, podvody v sociálním zabezpečení a nemocenském pojištění, dále zkrácení daně, padělání a pozměnění veřejné listiny, neodvedení daně a další. Tyto skutky jsou většinou velmi rozsáhlé a velmi složité.
Mravnostních trestných činů se šetřilo 17 případů (předloni 24). Jednalo se např. o znásilnění, pohlavní zneužívání, ale také např. zneužití dítěte k výrobě pornografie.
Policisté zabývající se drogovou problematikou řešili 32 trestných činů (předloni 33). Ty se týkaly jak výroby, tak i distribuce pervitinu a marihuany včetně jejího pěstování.
Za minulý kalendářní rok evidujeme mírný nárůst kyberkriminality. V minulém roce jsme zaznamenali 332 případů spojených s touto problematikou, což bylo o jednasedmdesát kauz více, než v roce předchozím. Stále to jsou stovky případů ročně. Zde figurují trestné činy neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiči informací, dále neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, ale také podvod.
28. ledna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.