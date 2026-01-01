Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Soud s cizinci už proběhl
Podezřelí z násilného trestného činu byli eskortováni vyšetřujícím mladoboleslavským policistům (video).
Informace o pohybu dvojice automobilů, v nichž se měli v sobotu večer v Brně a okolí pohybovat cizinci, kteří na Mladoboleslavsku spáchali násilný trestný čin, dokonale využily hlídky brněnských policistů. Dvě podezřelá vozidla se jim podařilo vypátrat a zastavit na výpadovce z Brna na Olomouc v Ostravské ulici. V osobních automobilech cestovalo devět cizinců. Policisté všechny pasažéry zajistili a umístili do policejní cely. Po provedení nutných úkonů pak byly všechny osoby eskortovány mladoboleslavským kriminalistům, kteří případ vyšetřují.
Více v tiskové zprávě.
por. Bohumil Malášek, 27. ledna 2026