Soud s cizinci už proběhl

Podezřelí z násilného trestného činu byli eskortováni vyšetřujícím mladoboleslavským policistům (video). 

Informace o pohybu dvojice automobilů, v nichž se měli v sobotu večer v Brně a okolí pohybovat cizinci, kteří na Mladoboleslavsku spáchali násilný trestný čin, dokonale využily hlídky brněnských policistů. Dvě podezřelá vozidla se jim podařilo vypátrat a zastavit na výpadovce z Brna na Olomouc v Ostravské ulici. V osobních automobilech cestovalo devět cizinců. Policisté všechny pasažéry zajistili a umístili do policejní cely. Po provedení nutných úkonů pak byly všechny osoby eskortovány mladoboleslavským kriminalistům, kteří případ vyšetřují.
Více v tiskové zprávě.

por. Bohumil Malášek, 27. ledna 2026

