Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Soud dnes poslal mladistvého lupiče do vazby
Česká Lípa si může oddychnout. Tři ženy, které napadl, musely vyhledat lékařské ošetření.
V noci z neděle 31. května na pondělí 1. června jsme přijali oznámení o dvou loupežích, ke kterým došlo v České Lípě. V parčíku poblíž hřbitova mezi půlnocí a půl jednou ráno přistoupil pachatel zezadu k 47leté ženě a snažil se jí odcizit kabelku. Přitom ji opakovaně udeřil pěstí do obličeje. Žena následně upadla na zem a utrpěla otřes mozku s krátkým bezvědomím, což si vyžádalo výjezd zdravotnické záchranné služby. Lupič z místa činu utekl i s její kabelkou.
Napadenou naštěstí doprovázela kamarádka, která jí pomoc přivolala. Jen několik minut po této události jsme přijali oznámení o přepadení 27leté ženy na pěší stezce mezi panelovými domy poblíž Alexandrovské ulice na českolipském sídlišti Špičák. Ukázalo se, že ji zřejmě stejný pachatel také několikrát udeřil pěstí do obličeje, aby od ní získal peněženku, kterou mu ze strachu vydala. Ta následně musela navštívit traumatologickou ambulanci s kontuzí nosu a obličeje a s natrhlým rtem.
Přivolaní policisté hlídkové služby využili místní a osobní znalosti prostředí a poté, co získali pachatelův popis, po něm začali intenzivně pátrat. Dvě hodiny po jeho posledním útoku se jim ho podařilo zadržet v jednom českolipském bytě, kde se před nimi schovával pod postelí své přítelkyně.
Ještě téhož dne ho policisté eskortovali do cely děčínského územního odboru, který si od nás zadrženého mladistvého převzal z důvodu místní příslušnosti podle adresy současného bydliště.
Jeho trestní stíhání rozšířili i o případ z února letošního roku, kdy kolem 21. hodiny v Bardějovské ulici na sídlišti Špičák v České Lípě poblíž obchodu Albert oloupil jinou mladou ženu. Tu nejprve chytil za vlasy a oblečení a smýkal ji po zemi. Chtěl po ní přitom její peněženku a dostal ji. Měla v ní několik tisíc korun. I ona musela vyhledat lékařskou péči. Přivodil jí kontuzi krční páteře, nohy a ruky.
Kolegové z Děčínska vyhodnotili jeho další pobyt na svobodě jako nebezpečný a podali státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání hned poté, co ho začali trestně stíhat jako mladistvého pro zmíněné tři loupeže. Okresní soud v Děčíně ho dnes do vazby poslal, což je pro Českou Lípu, na kterou má silnou osobní vazbu, dobrá zpráva.
3. 6. 2026
por. Bc. Ivana Baláková