Součinnost správních orgánů
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal:
„o sdělení, ve kterých konkrétních případech nebo situacích (tj. podle jakých zákonných ustanovení, procesních či faktických podmínek) může Policie České republiky odmítnout poskytnutí součinnosti správnímu orgánu na základě žádosti podle § 75 zákona č. 250/2016 Sb. Sb., (tzv. součinnostní povinnost).
Zajímají mě zejména právní důvody a vnitřní pravidla Policie ČR, závazné pokyny Policejního prezidenta nebo jiné normy (např. ochrana utajovaných informací, zájmu trestního řízení, bezpečnostní důvody), které opravňují k odmítnutí žádosti o součinnost“
Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:
Ustanovení § 75 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), ukládá v odst. 1 orgánu veřejné moci, tj. také Policii České republiky, provést bez zbytečného odkladu na žádost příslušného správního orgánu úkony potřebné k prověřování oznámení o přestupku, k projednání přestupku a k výkonu rozhodnutí o přestupku, a v odst. 2 poskytnout na žádost příslušného správního orgánu bez zbytečného odkladu informace potřebné k prověřování oznámení o přestupku, k projednání přestupku a k výkonu rozhodnutí o přestupku.
Odpověď na otázku, na základě jakých zákonných důvodů Policie České republiky neprovede úkony potřebné k prověřování oznámení o přestupku, k projednání přestupku a k výkonu rozhodnutí o přestupku vyžádané příslušným správním orgánem, je obsažena ve větě druhé téhož ustanovení § 75 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.: „Pokud orgán veřejné moci není k provedení požadovaných úkonů příslušný, neprovede je a vyrozumí o tom příslušný správní orgán.“ Policie České republiky tedy neprovede požadované úkony, pokud k jejich provedení není příslušná.
Předávaní informací, které Policie České republiky získala při plnění svých úkolů, jiným orgánům veřejné správy upravuje ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“): „Policie předává národnímu členovi Eurojustu, Národnímu bezpečnostnímu úřadu, Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, zpravodajským službám České republiky, Vojenské policii, ministerstvu, Vězeňské službě České republiky, Celní správě České republiky a dalším orgánům veřejné správy informace včetně informací zpracovávaných v policejních evidencích, které získala při plnění svých úkolů, je-li to nezbytné pro plnění úkolů v rámci jejich působnosti.“ Odpověď na otázku, na základě jakých zákonných důvodů Policie České republiky neposkytne informace potřebné k prověřování oznámení o přestupku, k projednání přestupku a k výkonu rozhodnutí o přestupku vyžádané příslušným správním orgánem, je obsažena v odst. 2 téhož ustanovení § 78 zákona č. 273/2008 Sb., které praví, že Policie České republiky nepředá požadované informace, pokud by to ohrozilo plnění jejích úkolů. Možnost ohrožení plnění úkolů Policie České republiky předáním požadovaných informací se posuzuje individuálně podle okolností každého jednotlivého případu a důvody odmítnutí nelze generalizovat.
PhDr. Jiří Vokuš, 8. září 2025